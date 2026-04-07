Slušaj vest

Grad danas ima neobičnu atmosferu i podseća na napušteno letovalište. Peščane plaže su duge i lepe, ali gotovo potpuno prazne, dok je u tržnom centru veliki broj prodavnica i restorana zatvoren zbog nedostatka prometa.

Forest City se danas smatra jednim od najneuspešnijih megalomanskih projekata na svetu. Zamišljen kao pametni grad budućnosti u Johoru u Maleziji, pretvorio se u svojevrsni grad duhova. Ideja je bila da predstavlja luksuznu oazu na veštačkom ostrvu, ali su stotine stanova u visokim zgradama ostale prazne.

Kada je projekat predstavljen 2016. godine, očekivalo se da će luksuzni stanovi biti brzo rasprodati, pre svega bogatim kupcima iz Kine koji traže investicione nekretnine. Iako je u početku postojalo interesovanje, projekat je naišao na probleme usled političke nestabilnosti u Maleziji, strožih kontrola kapitala u Kini, kao i pandemije koronavirusa.

Foto: MOHD RASFAN/AFP/PROFIMEDIA/MOHD RASFAN/AFP/PROFIMEDIA

Situaciju je dodatno otežalo to što je glavni investitor, kineska građevinska kompanija Country Garden, zapao u velike dugove, pa se kompleks luksuznih zgrada pretvorio u gotovo napušten grad. Prema pojedinim procenama, u gradu projektovanom za oko 700.000 stanovnika danas živi tek oko 9.000 ljudi.

Od početka realizacije 2016. godine izgrađeno je svega oko 15 odsto planirane infrastrukture, a ni postojeći objekti nisu izvedeni prema najvišim standardima. Iako je na papiru zamišljen kao zeleni i energetski efikasan grad, projekat je naišao na kritike ekologa zbog nasipanja mora i narušavanja morskog ekosistema, što je izazvalo i diplomatske tenzije sa Singapurom.

Foto: MOHD RASFAN/AFP/PROFIMEDIA/MOHD RASFAN/AFP/PROFIMEDIA

Danas ovaj grad izgleda poput napuštenog odmarališta. Pješčane plaže su duge i lijepe, ali prazne. U trgovačkom centru mnoge su trgovine i restorani zatvoreni jer nema, prometa.

Kako bi pokušala da oživi ovaj prostor i privuče globalne kompanije iz sektora finansija i tehnologije, malezijska vlada je 2024. godine proglasila Forest City posebnom finansijskom zonom bez poreza.

Za sada je tek manji broj kompanija pokazao interesovanje za otvaranje kancelarija u ovom gradu, a ostaje da se vidi da li će to biti dovoljno da Forest City izađe iz statusa grada duhova.