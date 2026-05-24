Izgradnja sopstvene kuće za mnoge je ostvarenje životnog sna, ali ujedno predstavlja i jedan od najzahtevnijih finansijskih poduhvata. Najnoviji podaci pokazuju da je taj put danas znatno skuplji i kompleksniji nego ranije, a budući investitori se suočavaju sa ozbiljnim finansijskim šokovima čak i pre nego što prvi bager izađe na teren.

Skriveni troškovi pre početka radova

Dok se većina fokusira na cenu samog materijala i majstora, stvarni teret često leži u fazi koja prethodi gradnji. Dobijanje kredita, administracija, izrada projektne dokumentacije, razne dozvole, kao i komunalni i vodni doprinosi, zajedno čine ozbiljan početni trošak koji može potpuno promeniti prvobitnu računicu. Za razliku od kupovine stana, gde se često menja lokacija, kuća se obično gradi jednom u životu, što dodatno povećava pritisak da se budžet pravilno isplanira.

Drastičan skok cena: Kvadrat do 1.500 evra

Prema podacima platforme Trebam.hr, cene gradnje su u poslednjih nekoliko godina zabeležile značajan rast. Izgradnja po sistemu "ključ u ruke“, koja je pre dve godine koštala između 700 i 1.200 evra po kvadratu, danas dostiže raspon od 880 do 1.500 evra, što je poskupljenje od oko 25 odsto.

Čak i „roh-bau“ varijanta (sirova gradnja koja uključuje temelje, zidove i krov) prati ovaj trend sa cenama od 130 do 390 evra po kvadratu, zavisno od lokacije. Poskupela je i adaptacija postojećih objekata, čije se cene sada kreću od 120 do 180 evra po kvadratu, što je skok od 30 odsto u odnosu na prethodni period.

"Ključ u ruke“ kao najsigurnija opcija

Iako mnogi biraju "roh-bau“ u nadi da će uštedeti, stručnjaci iz kompanije TERA-DOM savetuju model "ključ u ruke“ sa jednim izvođačem. Angažovanje jednog izvođača koji vodi računa o svim radovima - od instalacija do keramike - smanjuje rizik od nepredviđenih troškova i oslobađa investitora obaveze da godinu i po dana provede na gradilištu kontrolišući različite majstore.

Zanimljivo je da su niskoenergetske kuće u startu skuplje za 10 do 15 odsto, ali se ta investicija kroz manju potrošnju energije isplati već nakon nekoliko godina, čineći ih dugoročno isplativijim.

Montažne kuće: Brža gradnja, ali se dugo čeka

Kada je reč o tipu gradnje, montažne kuće postaju sve popularnije jer su „zdravije“ zbog suve gradnje i odsustva isparavanja vlage. One se sklapaju od gotovih delova, što ubrzava proces na samom terenu, ali je velika potražnja dovela do toga da su proizvođači zatrpani ponudama, pa se na njih dugo čeka.

S druge strane, klasične zidane kuće i dalje dominiraju kod onih koji žele spratne objekte ili kuće sa potkrovljem. Kod zidanih kuća, proces od početka gradnje do useljenja obično traje oko godinu dana, uz dodatni period potreban da se materijali potpuno osuše pre useljenja.