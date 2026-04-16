Slušaj vest

Projekat stambenog zbrinjavanja mladih porodica privlači sve veći broj ljudi na selo, pa se tako u poslednjih nekoliko godina na području opštine Zemunik Donji doselilo čak 40 porodica.

Mnogi od novodoseljenih dolaze iz gradskih sredina, a ovom trendu se priključuje sve više opština koje nude povoljne placeve.

Porodice mogu da kupe plac od 500 kvadrata za oko 30 hiljada evra. Sve češće se grade montažne kuće, što do sada nije bilo uobičajeno za ove krajeve.

Troškovi zemljišta i montaže znatno su niži, a stambeno pitanje može da se reši za manje od četiri meseca. Za razliku od toga, u Zadru bi eventualno mogli da dobiju kredit za, kako kažu, "kavez", i to neizvesno.

Porodica Paleka je jedan od primera i već živi u montažnoj kući u Zemuniku. Godinama su boravili na zadarskom Poluotoku, ali su odlučili da zamene gradsku gužvu i visoke troškove života mirnijim životom na selu.

- Sada trenutno imamo oko 15 porodica iz Zadra koje su se naselile ovde u Zemuniku, rekao je načelnik opštine Zemunik Donji Ivica Šarić.

Cena montažnih kuća

Montažne kuće Foto: Shutterstock

Njihova kuća izgrađena je za manje od četiri meseca. Veliko dvorište platili su oko 30 hiljada evra, dok je kuća "ključ u ruke" koštala približno 100 hiljada. Pre toga, porodica Sandalić živela je kao podstanar u gradu.

- Nismo kreditno sposobni da kupimo stan, za bilo kakav kredit u Zadru, rekla je Marina Sandalić. - Mi pijemo kafu i oko nas lete fazani, dodala je.

Njen suprug, bivši profesionalni jedriličar, nije očekivao da će jednog dana živeti u zaleđu Zadra, iako je po poreklu "bodul".

- On je komentarisao da će prvi put u životu dobiti boju od maslina, a ne od mora, jer je generalno više vremena proveo na moru nego na kopnu, rekla je Sandalić.

Iako ovde žive nešto manje od godinu dana, kuću su već testirali u različitim vremenskim uslovima, uključujući i jake udare bure.

- Sa tim neobičnim krovom, na buru. Tako da je zapravo aerodinamična, bura nam prelazi preko krova, dodala je.

I devetogodišnji Jakov brzo se prilagodio životu na selu.

- Ovde sam se prilagodio i dobro mi je. Najveća prednost mi je priroda, rekao je.

Kada se uzme u obzir da je zemljište i do pet puta jeftinije nego u gradu, ovakav način rešavanja stambenog pitanja i dalje je znatno povoljniji, čak i kada je reč o klasično građenim kućama. U planu je i izgradnja povoljnih stanova.

- Projektovali smo jednu stambenu zgradu sa osam stanova za mlade porodice, dobili smo građevinsku dozvolu, rekao je Šarić.

Sve više porodica iz Zadra će, sasvim izvesno, tražiti svoj dom na selu, naročito kada se zna da cena kvadrata u gradu dostiže od 4 do čak 8 hiljada evra.