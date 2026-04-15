Korisnik koji se trenutno nalazi u Nemačkoj kratko i jasno je poručio:

- Voleo bih da odem odavde jer ovo sve propada i nema smisla ostati - pitajući da li još neko planira preseljenje u Švajcarsku.

Njegov osećaj nije usamljen

Istraživanja s početka 2026. godine pokazuju da čak svaka peta osoba u Nemačkoj razmišlja o odlasku iz zemlje, a kao glavni razlog navodi se potraga za "višim kvalitetom života". Ova kratka objava pokrenula je lavinu komentara koji su razotkrili dva lica Švajcarske - onu iz snova i onu iz noćne more.

Švajcarski san: Utočište od visokih poreza

Jedan od najpopularnijih komentara ponudio je idealizovanu sliku Švajcarske kao utočišta od evropskih problema.

- Švajcarska ne propada jer ne dopušta socijalne politike i visoke poreze, to je zemlja koja čak i zdravstvo ima 100 odsto privatno, nešto na šta se prosečnom Hrvatu diže kosa na glavi - napisao je korisnik, hvaleći njihov sistem direktne demokratije i nebitnost političara.

Međutim, drugi su brzo spustili loptu na zemlju, upozoravajući na visoke troškove života koji mogu da "pojedu" visoku platu.

- Mislim da otići tamo i raditi prosečne poslove nema smisla. Mora biti nešto dobro i deficitarno. Inače život neće biti baš lep s obzirom na to koliko je tamo sve skupo - istakao je jedan komentator.

Radnička prava i "građani drugog reda"

Najozbiljnije upozorenje stiglo je od Hrvata koji radi u Nemačkoj, ali za švajcarsku firmu:

- Da, pare su veće, ali odnos prema radniku zna da bude dosta tvrđi. Bolovanje, pritisak, očekivanja… sve je to na višem nivou nego u Nemačkoj. U Nemačkoj, kakva god da je, radnik je ipak više zaštićen.

On je dodao i ključnu rečenicu koju mnogi shvate prekasno:

- Nije sve u novcu, to ljudi često shvate tek kad odu.

Raspravi se pridružilo i mišljenje da stranci, posebno oni sa prezimenom na "-ić", nikada nisu u potpunosti prihvaćeni i da ostaju "građani drugog reda".

Da li Nemačka zaista propada?

Dok je autor objave uveren da Nemačka "propada", nisu se svi složili.

- Nemačka je super, posebno Minhen - glasio je jedan od odgovora.

Drugi korisnik je podelio da se baš seli u Nemačku na platu od 100.000 evra godišnje i veruje da će mu biti dobro, a ako ne bude, "ništa onda, malo Švajcarska ili Emirati".

Zanimljivo je da je autor originalne objave na komentare na hrvatskom jeziku odgovarao na engleskom, žaleći se na slabu kupovnu moć uprkos, kako kaže, svojim "niskim" životnim standardima. Njegov stav odražava širi problem sa kojim se Nemačka suočava: uprkos hroničnom nedostatku radne snage i potrebi za stotinama hiljada useljenika godišnje, zemlja se bori da zadrži kvalifikovane radnike koje već ima, a koji su sve više nezadovoljni visokim porezima i komplikovanom birokratijom.