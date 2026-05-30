Da li tražite račune od majstora ili plaćate gotovinom bez PDV-a, pitao je jedan korisnik Redita zajednicu na toj društvenoj mreži.

Naime, usred je građevinskih radova, kaže, i do sada je urađeno iskopavanje, betoniranje, zidanje, krovopokrivanje, postavljanje krova, limarski radovi, PVC stolarija i električni radovi.

- Nisam uzimao kredit, imam gotovinu. Iako su sve ponude uključivale PDV, od svega toga sam uspeo da se dogovorim da platim samo deo zidarskih radova i PVC stolarije putem računa. Većina majstora nije odbila predlog za gotovinu, a oni koji su želeli deo putem računa, želeli su to iz straha da ne budu sumnjivi ako neko krene da češlja. Sve ostalo je išlo glatko, ruku pod ruku - objasnio je.

Do sada je uštedeo tačno 41.000 evra na PDV-u, rekao je.

- Krov od 150 kvadratnih metara, sa radovima, krovnim pokrivačem, gredama, letvama i daskama, koštao me je samo 10.500 evra u 2026. godini - istakao je.

Neko je pitao da li su potrebni zvanični dokumenti za upotrebnu dozvolu.

"Ako vam nisu izdali račune, kako će vam dati potvrdu da su nešto uradili?", navodi se u komentaru. Drugi dodaje da je bez računa teško žaliti se ako nešto krene po zlu.

"Skoro sam završio sa gradnjom i imam račune za apsolutno sve. Svestan sam da sam idiot i da sam mogao da uštedim za novi "audi", ali u redu, srećan sam što sam zdrav i što mogu da zaradim za sebe i one koji ne mogu - naglasio je drugi komentator.