Kako je navedeno u saopštenju Skupštine Vojvodine, reč je o manifestaciji koja se održava svake godine poslednjeg vikenda u maju kod kamena graničnika "Triplex Confinium", koji predstavlja simbol povezivanja, saradnje i istorijskih odnosa tri države.

Predsednik Skupštine Vojvodine Balint Juhas ocenio je da otvaranje tromeđe pokazuje da su Srbi, Mađari i Rumuni mnogo bliži jedni drugima nego što deluje na prvi pogled.

- Ovo je mesto susreta. Mesto gde se vidi koliko saradnja može biti uspešna kada postoji međusobno poštovanje i dobra namera. Ovde gde ljudi žele da lakše prelaze granicu, da zajedno razvijaju svoje opštine i gradove, da mladi vide perspektivu u ovom regionu - poručio je Juhas, a preneo njegov kabinet.

Saradnja u okviru DKMT okuplja više od pet miliona ljudi i traje više od trideset godina, a predstavlja samo administrativni okvir koji rezultira konkretnim projektima poput razvoja prekogranične infrastrukture, modernizacije graničnih prelaza, povezivanja Subotice i Segedina, navedeno je u saopštenju.

