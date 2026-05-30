Tu svoj rasadnik razvija Radivoj Lagudžin iz Iđoša, čovek koji je diplomu Fakulteta političkih nauka zamenio proizvodnjom šumskog sadnog materijala. U njegovom rasadniku trenutno se nalazi čak 100.000 sadnica bagrema, po čemu je ovo mesto postalo prepoznatljivo širom regiona.

Posao je, kaže, nasledio od majke, diplomiranog inženjera hortikulture:

- Proizvodimo najviše mađarski beli bagrem, koji je veoma tražen zbog brzog rasta i široke primene. Koristi se za pošumljavanje, kao tehničko drvo, ali je značajan i za pčelare jer je odlična medonosna biljka - objašnjava Lagudžin.

Foto: Saša Urošev

Tokom godine iz rasadnika izađe između 50.000 i 100.000 jednogodišnjih i dvogodišnjih sadnica. Osim standardnog bagrema za pošumljavanje, u ponudi su i ukrasne vrste, a kupci dolaze iz različitih krajeva Srbije:

- Sadnice nabavljaju privatni vlasnici zemljišta, pčelari, ali i velika javna preduzeća poput "Voda Vojvodine" i "Vojvodinašuma". Interesovanje je veliko jer je bagrem izuzetno otporan - kaže Lagundžin.

Foto: Saša Urošev

Za njega bagrem ima i simbolično značenje:

- I kada ga posečete, on ponovo izbija iz panja. To je drvo opstanka, snage i trajanja - ističe Lagudžin.

Lokalpatriota

Osim po rasadniku, Lagudžin je poznat i po angažovanju tokom pandemije koronavirusa. Zajedno sa nekoliko poljoprivrednika iz okoline, dobrovoljno je učestvovao u dezinfekciji kikindskih ulica i javnih površina u vreme policijskog časa, koristeći traktore i prskalice po pozivu Gradskog štaba za vanredne situacije.

Foto: Saša Urošev

Za doprinos zajednici, kasnije su nagrađeni "Nikoljdanskim poveljama".