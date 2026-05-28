Dimitrije Filipović fudbalom se bavi od malih nogu.

I dalje je aktivan igrač, a pre dve godine, nakon sportske povrede zbog koje je morao da pauzira, posvetio se i porodičnom poslu.

Počeo je da radi u cvećari svoje majke, a odnedavno sve što je naučio deli sa svojim pratiocima na društvenim mrežama.

Dika sada na Instagramu daje savete u vezi sa gajenjem cveća, a pokazuje i kako se prave najlepši buketi.

Mlad čovek, kojeg mnogi znaju po fudbalskom umeću, nije okačio kopačke o klin, već se posvetio još jednom poslu.

- Nakon povrede u fudbalu koju sam imao 2021. godine i operacije koju sam prošao prednjih ukrštenih ligamenata, to je najteža povreda za sportiste, odlučio sam da se posvetim i porodičnom biznisu, tačnije cvećarstvu, da naučim od majke Marine zanat i da jednostavno pomognem koliko mogu. I tako je krenulo sve. Pre toga je jednostavno krenulo kada je posao zahtevao društvene mreže, da se poveća vidljivost na društvenim mrežama.

- Ja sam se priključio, pomogao majci oko samog Instagrama i sve to vodio, i tek sada, znači neke 2022. nakon operacije, sam se uključio i u sam lokal, i u pravljenje aranžmana i sve što treba oko cvećarstva, kaže Dika za obrenovački RTV Mag.

Mnogi muškarci ne snalaze se u ovoj ulozi, ali sa Dimitrijem to nije slučaj. Morao je pre svega mnogo toga da nauči, a brzo je i zavoleo ovaj posao.

- I dalje, naravno, ima tu dosta, dosta da se uči i o samom saksijskom cveću, i kad se šta zaliva, kako se šta zaliva, gde stoji, da li na suncu, da li na svetlu, da li na direktnom svetlu ili u hladu, i sve to. Ima dosta još da se nauči, naravno, ali korak po korak, svakim danom se sve više zna...

Ono što je brzo savladao jeste pravljenje buketa.

- Jedini problem koji mi i dalje predstavlja jeste trema pred mušterijama. Malo mi je teže da pravim bukete pred mušterijama. Sve mislim da oni čekaju, da žure negde, i onda ja želim da se ubrzam, pa se malo spetljam. Ali dobro, to je sve s godinama iskustva, valjda će to i doći.

- To sad izgleda ovako. Sad ćemo da vežemo i onda koristimo dok je to tako sezona, da izgleda što bogatije.

Njegovo angažovanje na društvenim mrežama i u samoj cvećari mnogi su pohvalili.

- Odlične su reakcije. Čak su i starije generacije su dolazile u lokal i pominjale kako su videle na Instagramu da sam, da, da lepo to objašnjavam, da kulturno, na fin način i na jedan lep način objašnjavam nešto o cveću i o samoj cvećari. Majka generalno dobija više poziva nego ranije. Ljudi ne žele da čekaju. Jednostavno poruče, dođu, preuzmu i idu tamo gde su zacrtali i to je to.

- Nakon sedam godina vratio sam se u klub gde je sve počelo, gde sam debitovao za prvi tim. Sa 17 godina tu sam debitovao. Dve godine sam proveo u Velikom Polju i nakon sedam godina, od 2019. do 2020., sada šeste, evo, vratio sam se kući. Igramo, u zoni smo, četvrti smo i to je to.

- Voleo bih samo da pomenem još jednu priču generalno za cvećarstvo, kako je sve počelo. Moj deda, on je grnčar i jedno vreme, za 8. mart su se prodavali zumbuli i lale. On je to gajio i to je za 8. mart prodavao. I s obzirom da je sarađivao sa mnogim staklenicima, predložio je majci da otvore cvećaru i ona je tada, sa 22 godine, pre 41 godinu, počela da se bavi cvećarstvom, što je u to vreme malo bilo i čudno za devojku od 22 godine da pokrene svoj biznis.

