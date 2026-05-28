Iz Kine u Srbiju stižu investicije vredne gotovo milijardu evra. Ovo je rezultat višednevne posete predsednika Srbije Aleksandra Vučića, koji sa srpskim ministrima i delegacijom boravi u Kini.

- Za ovo se živi, zbog ovoga se bavite politikom, da svom narodu donesete nešto - 953 miliona evra je ukupan nivo investicija koje smo ugovorili i danas potpisali. To je za moju zemlju, za moju Srbiju, ogroman novac i hvala svima koji su u tome učestvovali - rekao je vidno ponosan predsednik Srbije, koji je u Kini potpisao brojne sporazume o investicijama u Srbiji.

Kako je objasnio predsednik Privredne komore Srbije (PKS) Marko Čadež, reč o nastavku trenda rasta kineskih investicija koje sve više obuhvataju napredne tehnologije i razvojne centre. On je podsetio da u Srbiji danas posluje oko 2.000 kompanija s kineskim kapitalom, dok najvećih 47 zapošljava više od 40.000 ljudi.

Od mostova do robota

Čadež podseća da su kineske investicije u Srbiji prolazile kroz više faza od infrastrukture i energetike, preko metalske industrije, do automobilskog sektora, a sad se ulazi u novu, tehnološki najzahtevniju etapu.

- Sad dolazimo do visokotehnološkog sektora, robotike i naprednih rešenja. Izgradnja fabrike humanoidnih robota u Srbiji bila bi jedina na evropskom kontinentu. Ta investicija donosi tehnologiju koju smo dosad mogli samo da gledamo - naglasio je Čadež.

Srpski inženjeri u razvojnim centrima Kako je naglasio Marko Čadež, kineske kompanije Srbiju ne vide samo kao lokalno tržište već kao bazu za izvoz i razvoj.

- Kad dolaze ovde, ne dolaze da prodaju na malim tržištima regiona, već da iz Srbije izlaze na globalno tržište - ističe Čadež. Ona je naglasio da je, pored novih radnih mesta, ključni efekat investicija prenos znanja.

- To nije samo novac i zapošljavanje već tehnološki transfer. Mnoge kompanije će ovde imati razvojne centre i zapošljavaće naše inženjere - naglasio je predsednik PKS.

Kina ulaže 953 miliona evra u Srbiju, najavio je Aleksandar Vučić

Stručnjak za državnu upravu prof. dr Mihajlo Rabrenović ističe za Kurir da kineske investicije mogu predstavljati snažni razvojni podsticaj za Srbiju, posebno zato što su usmerene ka oblastima koje direktno utiču na dugoročnu konkurentnost privrede.

- Najvažnije je što se ne govori samo o pojedinačnim ulaganjima već o širem razvojnom paketu - infrastrukturi, energetici, robotici, veštačkoj inteligenciji i mogućem oživljavanju industrijskih sistema na jugu Srbije. Za građane to predstavlja više radnih mesta, stabilnije prihode, bolju povezanost regiona i veće šanse da se savremene tehnologije razvijaju u Srbiji. Infrastruktura je osnova svakog ozbiljnog ekonomskog napretka, jer otvara prostor za nove fabrike, brži transport, lakši izvoz i ravnomerniji regionalni razvoj. Robotika je posebno važna jer pokazuje da Srbija ne želi da ostane samo baza jeftinije radne snage već zemlja koja ulazi u industriju nove generacije - istakao je naš sagovornik.

Oživljavanje juga

Prema rečima prof. Rabrenovića, najave u vezi s "Jumkom" i "Simpom" imaju posebnu težinu.

- Ozbiljan strateški partner mogao bi da donese kapital, modernizaciju proizvodnje, pristup novim tržištima i veću sigurnost za radnike. Za Vranje, Pčinjski okrug i jug Srbije, to bi bilo više od poslovnog aranžmana - to bi bila prilika za oživljavanje industrijske tradicije, zadržavanje ljudi i smanjenje regionalnih razlika - kazao je on i naglasio:

- Ove najave zato treba posmatrati kao šansu da Srbija napravi novi iskorak: od infrastrukturne izgradnje ka tehnološkoj modernizaciji i industrijskoj obnovi. Ključno je da država nastavi da upravlja tim procesom strateški, štiteći interes radnika, lokalnih zajednica i domaće privrede. Srbija u saradnji s Kinom može dobiti ne samo investicije već i novu razvojnu dinamiku - zaključio je prof. dr Mihajlo Rabrenović.

Šta je sve potpisano u Kini

Mint grup - globalni lider u dizajnu i proizvodnji spoljašnjih delova za automobile, strukturnih komponenti i aluminijumskih kućišta za baterije za električna vozila. Prvi ugovor predviđa investiciju od 135 miliona evra i 600 novih radnih mesta u Loznici, a drugi investiciju od 91 milion evra i 220 novih radnih mesta u Šapcu.

SHAC - kineski proizvođač visokokvalitetnih automobilskih šasija i strukturnih komponenti. Ugovor o investiciji vrednoj 33,5 miliona evra i 50 novih radnih mesta u Novom Sadu.

BMTS tehnolodži - proizvodi turbopunjače i električne pomoćne sisteme za putnička i komercijalna vozila. Investicioni sporazum usmeren na automatizaciju, a vrednost investicije je 13,3 miliona evra.

Singju automotiv - proizvođač naprednih sistema za osvetljenje automobila, uključujući LED farove, zadnja svetla i module osvetljenja. Ugovor o investiciji vrednoj 77 miliona evra i 100 novih radnih mesta u Nišu.

Linglong tajer - jedan od najvećih svetskih proizvođača guma koji već ima fabriku u Zrenjaninu. Investicija od 566 miliona evra i 400 novih radnih mesta u Zrenjaninu.

Jusej - vodeći kineski proizvođač visokopreciznih automobilskih plastičnih delova, kalupa za brizganje i hromiranih komponenti. Investicija od 27 miliona evra i 280 novih radnih mesta u Nišu.