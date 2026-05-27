Nemački i austrijski mediji izvestili su da je Raiffeisen Bank International AG (RBI) korak bliže preuzimanju Addiko Bank AG, pošto je uprava Addika preporučila akcionarima prihvatanje ponude austrijske bankarske grupacije RBI, ocenivši je izglednijom za uspešnu realizaciju od konkurentske ponude slovenačke NLB banke.

Iako je ponuda RBI finansijski niža i iznosi 26,50 evra po akciji (ponuda NLB je 29 evra/akcija), uprava Addika navodi da je realizacija posla sa Raiffeisen znatno izvesnija, među ostalim i zbog spremnosti velikih akcionara na saradnju. Posebno se ističe Alta Grupa, koja prema navodima Addiko Banke namerava da ponudi svoje akcije u postupku preuzimanja, prenosi eKapija.

Prema planu RBI-ja, po eventualnom preuzimanju usledila bi podela poslovanja Adika: operacije Adiko banke u Bosni i Hercegovini, Srbiji i Crnoj Gori preuzela bi Alta Grupa, dok bi RBI integrisao poslovanje u Hrvatskoj i Sloveniji u svoju postojeću mrežu. Takav rasplet dodatno bi učvrstio poziciju RBI-ja u regiji, dok bi NLB još jednom ostao bez mogućnosti vraćanja na hrvatsko tržište.