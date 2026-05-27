Na metar od spajanja: Završava se novo srce Fruškogorskog koridora i peti most u Novom Sadu
Peti novosadski most, koji se nalazi na trasi Fruškogorskog koridora između Petrovaradina i Kaća gotovo da je premostio dve obale i trenutno je na samo metar od spajanja u celinu.
Most je dug 1.765 metara, uključujući prilazne konstrukcije, dok dužina glavnog dela preko Dunava iznosi 505,75 metara. U toku su završni radovi na sredini mosta i, kako je najavljeno, do kraja ovog meseca spojiće se bačka i sremska strana ovog značajnog infrastrukturnog objekta.
Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 sa bačke strane i imaće i tranzitnu ulogu za teretni saobraćaj, tako da kamioni koji su u tranzitu više neće prolaziti kroz Petrovaradin i Novi Sad. Takođe, omogućiće vezu auto-puteva Subotica - Novi Sad - Beograd i Novi Sad - Zrenjanin - Beograd sa Fruškogorskim koridorom, odnosno Rumom.
Podsećamo, ova impresivna struktura, duga 1.765 metra, premošćuje Dunav u širini od 560 metara. Most je projektovan kao savremeni "ekstrados" objekat sa kosim zategama i ramovskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Njegov vizuelni identitet definisaće dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara i zakošeni prema spolja.
Celokupna konstrukcija podeljena je u tri celine:
- severnu prilaznu konstrukciju na kaćkoj strani (668,62 metra),
- glavnu mostovsku konstrukciju (505,75 metara),
- južnu prilaznu konstrukciju na petrovaradinskoj strani (488,62 metra).
Rasponi glavnog mosta iznose 134, 235 i 134 metra, a stabilnost garantuju temelji na šipovima. Samo se stubovi glavnog raspona oslanjaju na po 37 šipova prečnika jedan i po metar i dužine od oko 37 metara. Širina glavnog mosta iznosi 28 metara, dok su prilazne konstrukcije široke 25 metara, a čitavom dužinom predviđene su i obostrane biciklističke staze. Na ovom gradilištu je angažovano više od stotinu radnika na neposrednom izvršavanju poslova, uz više od 50 jedinica opreme i mehanizacije.
Kada je reč o trasi i saobraćaju, vozila će sa južne prilazne konstrukcije biti usmeravana na sadašnju dolmu, koja je delimično nasuta za potrebe gradnje. Od tog mesta izdizaće se nadvožnjak preko brze pruge i državnog puta, vodeći dalje od tekijske crkve direktno u tunel "Iriški venac". Ovaj most imaće ključnu ulogu u izmeštanju teretnog saobraćaja iz Petrovaradina i Novog Sada, omogućavajući direktnu vezu auto-puteva iz pravca Subotice i Zrenjanina sa Fruškogorskim koridorom i panevropskim koridorima 10 i 10B.
Biznis Kurir/B92.net