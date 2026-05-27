Peti novosadski most, koji se nalazi na trasi Fruškogorskog koridora između Petrovaradina i Kaća gotovo da je premostio dve obale i trenutno je na samo metar od spajanja u celinu.

Most je dug 1.765 metara, uključujući prilazne konstrukcije, dok dužina glavnog dela preko Dunava iznosi 505,75 metara. U toku su završni radovi na sredini mosta i, kako je najavljeno, do kraja ovog meseca spojiće se bačka i sremska strana ovog značajnog infrastrukturnog objekta.

Most će povezati Petrovaradin sa auto-putem E-75 sa bačke strane i imaće i tranzitnu ulogu za teretni saobraćaj, tako da kamioni koji su u tranzitu više neće prolaziti kroz Petrovaradin i Novi Sad. Takođe, omogućiće vezu auto-puteva Subotica - Novi Sad - Beograd i Novi Sad - Zrenjanin - Beograd sa Fruškogorskim koridorom, odnosno Rumom.

Vidi galeriju Ovako će izgledati peti most u Novom Sadu

Podsećamo, ova impresivna struktura, duga 1.765 metra, premošćuje Dunav u širini od 560 metara. Most je projektovan kao savremeni "ekstrados" objekat sa kosim zategama i ramovskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Njegov vizuelni identitet definisaće dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara i zakošeni prema spolja.

Tri celine Celokupna konstrukcija podeljena je u tri celine: severnu prilaznu konstrukciju na kaćkoj strani (668,62 metra),

glavnu mostovsku konstrukciju (505,75 metara),

južnu prilaznu konstrukciju na petrovaradinskoj strani (488,62 metra).

Rasponi glavnog mosta iznose 134, 235 i 134 metra, a stabilnost garantuju temelji na šipovima. Samo se stubovi glavnog raspona oslanjaju na po 37 šipova prečnika jedan i po metar i dužine od oko 37 metara. Širina glavnog mosta iznosi 28 metara, dok su prilazne konstrukcije široke 25 metara, a čitavom dužinom predviđene su i obostrane biciklističke staze. Na ovom gradilištu je angažovano više od stotinu radnika na neposrednom izvršavanju poslova, uz više od 50 jedinica opreme i mehanizacije.