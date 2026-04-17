U Novom Sadu se trenutno odvija istorijski infrastrukturni razvoj kroz izgradnju dva velika i strateški važna mosta preko Dunava. Ovi projekti, koji uveliko napreduju i ulaze u završne faze, trajno će promeniti saobraćajnu sliku grada i celokupnog regiona. Novi Sad sada dobija svoj četvrti i peti most, čime se značajno unapređuje tranzitni i lokalni saobraćaj.

Upotpunjava se Fruškogorski koridor

Izgradnja petog novosadskog mosta, koji u okviru brze saobraćajnice Fruškogorski koridor povezuje bačku stranu i Petrovaradin, ušla je u vidljivu završnicu. Krakovi ovog mosta sada se jasno vide iznad Dunava, a prema najavama iz "Koridora Srbije", njihovo spajanje se očekuje upravo tokom aprila 2026. Završetak radova i zvanično puštanje u saobraćaj najavljeno je za drugu polovinu ove godine, dok je celokupan posao poveren kineskoj kompaniji CRBC.

Ova impresivna struktura, duga 1.663 metra, premošćuje Dunav u širini od 560 metara. Most je projektovan kao savremeni "ekstrados" objekat sa kosim zategama i ramovskom konstrukcijom od prednapregnutog betona promenljivog poprečnog preseka. Njegov vizuelni identitet definisaće dvostruki kratki piloni, visoki 25 metara i zakošeni prema spolja.

Rasponi glavnog mosta iznose 134, 235 i 134 metra, a stabilnost garantuju temelji na šipovima. Samo se stubovi glavnog raspona oslanjaju na po 37 šipova prečnika jedan i po metar i dužine od oko 37 metara. Širina glavnog mosta iznosi 28 metara, dok su prilazne konstrukcije široke 25 metara, a čitavom dužinom predviđene su i obostrane biciklističke staze.

Celokupna konstrukcija podeljena je u tri celine: severnu prilaznu konstrukciju na kaćkoj strani (668,62 metra), glavnu mostovsku konstrukciju (505,75 metara), južnu prilaznu konstrukciju na petrovaradinskoj strani (488,62 metra).

Na ovom gradilištu je angažovano više od stotinu radnika na neposrednom izvršavanju poslova, uz više od 50 jedinica opreme i mehanizacije.

Tranzit i trasa ka tunelu "Iriški venac"

Kada je reč o trasi i saobraćaju, vozila će sa južne prilazne konstrukcije biti usmeravana na sadašnju dolmu, koja je delimično nasuta za potrebe gradnje. Od tog mesta izdizaće se nadvožnjak preko brze pruge i državnog puta, vodeći dalje od tekijske crkve direktno u tunel "Iriški venac". Ovaj most imaće ključnu ulogu u izmeštanju teretnog saobraćaja iz Petrovaradina i Novog Sada, omogućavajući direktnu vezu auto-puteva iz pravca Subotice i Zrenjanina sa Fruškogorskim koridorom i panevropskim koridorima 10 i 10B.

Sam Fruškogorski koridor, čija je izgradnja počela u maju 2021. godine, predstavlja najkraću vezu između BiH i Rumunije, spajajući Novi Sad, Rumu, Šabac i Loznicu sa granicom. Ukupna dužina ove brze saobraćajnice iznosi 44,41 kilometar i podeljena je na četiri deonice. Prva deonica dugačka je nešto više od 14 kilometara i ide od petlje Petrovaradin Istok do Paragova. Druga deonica od oko 16,5 kilometara spaja Paragovo sa početkom obilaznice oko Rume, treća deonica od 3,4 kilometra povezuje petlje Novi Sad - Jug i Petrovaradin Istok, dok četvrtu deonicu predstavlja sama obilaznica oko Rume duga 10,52 kilometra. Na petlji Ruma, koridor se ukršta sa auto-putem Beograd-Zagreb i pravcem Ruma-Šabac.

Četvrti most u nastavku Bulevara Evrope

Paralelno sa ovim megaprojektom, u srcu Vojvodine uveliko napreduje i izgradnja četvrtog novosadskog mosta u nastavku Bulevara Evrope. Ovaj drumsko-biciklistički prelaz preko Dunava kod Šodroša povezaće novosadsku obalu sa Sremskom Kamenicom i budućim Fruškogorskim koridorom. Radovi su u poodmakloj fazi, temelji i stubovi su gotovi, dok se segmenti konstrukcije iznad reke uveliko spajaju.

Ključne karakteristike ovog objekta su: Ukupna dužina: Oko 2,6 kilometara, računajući i dugački prilazni vijadukt. Glavna konstrukcija: Deo iznad reke meri 880 metara. Izrađen je od prefabrikovanih segmenata armiranog betona ojačanih čeličnim kabelima, po ugledu na savremene viseće mostove. Širina i profil: Ukupna širina iznosi 29,4 metra, što omogućava četiri kolovozne trake (po dve u oba smera) i obostrane pešačko-biciklističke staze široke dva metra. Namena saobraćaja: Projektovana brzina je 80 kilometara na sat. Most je namenjen isključivo putničkom i lakom saobraćaju, dok će teški teretnjaci biti preusmereni na Fruškogorski koridor i nove obilaznice.