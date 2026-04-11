Slušaj vest

Na mestu nekadašnjeg hotela "Jugoslavija", u Bulevaru Nikole Tesle, uveliko se realizuje jedan od najambicioznijih stambeno-poslovnih i ugostiteljskih projekata u prestonici. Ovaj višenamenski kompleks, koji objedinjuje istorijsko nasleđe lokacije sa savremenim standardima luksuza, obuhvatiće moderan hotel, marinu na Dunavu i dve impozantne kule, čime se Beograd dodatno pozicionira na mapi globalnih investicija.

Kako će izgledati kompleks

Zadatak osmišljavanja novog identiteta ovog prostora poveren je prestižnom holandskom arhitektonskom birou "UNStudio", koji je izabran na međunarodnom konkursu u konkurenciji vodećih studija iz Evrope i Srbije. Ovaj biro, na čijem su čelu renomirani predavači sa Harvarda i Prinstona, Ben van Berkel i Karolina Bos, prepoznatljiv je po globalnim projektima poput mosta Erazmus u Roterdamu i Muzeja "Mercedes-Benca" u Štutgartu.

HOTEL JUGOSLAVIJA DOBIĆE ONO ŠTO ODAVNO ZASLUŽUJE: 'UNStudio' potpisuje rešenje projekta budućeg hotela i dve kule na obali Dunava

Arhitekte su osmislile koncept koji rekreira prepoznatljive elemente starog zdanja kroz modernu estetiku. Centralni deo kompleksa činiće nova zgrada hotela od osam spratova, čija je staklena, svetlucava fasada direktno inspirisana čuvenim lusterom od 40.000 "svarovski" kristala koji je decenijama krasio hol originalnog hotela.

Sa obe strane hotela uzdizaće se dve kule maksimalne visine do 150 metara, projektovane tako da ne zaklanjaju pogled jedna drugoj. Južna kula, bliža centru grada, biće isključivo rezidencijalnog tipa i raspolagaće sa 42 sprata, dok će ekskluzivniji apartmani biti pozicionirani na najvišim nivoima. Severna kula imaće 33 sprata i biće namenjena poslovnim prostorima. Ove celine biće povezane zajedničkim podijumom u kojem će se nalaziti restorani, lokali i luksuzne prodavnice.

Strateško partnerstvo i ekonomska isplativost

Razvoj ovog kompleksa podrazumeva i strateško partnerstvo sa kompanijom "Meriot internešnal" (Marriott International), čime u Beograd, do 2027. godine, zvanično stiže prestižni hotelski brend "Ric-Karlton" (Ritz-Carlton). Ugovor potpisan sa investitorom "Denjub riversajd" (Danube Riverside) ozvaničio je investiciju vrednu blizu pola milijarde evra.

Foto: RTS

Predstavnici investitora i hotelske grupacije ističu da dolazak ovakvog brenda donosi višestruke benefite, ne samo za turističku industriju kroz prodaju jedinstvenog iskustva, već i za celokupnu ekonomiju i infrastrukturu grada. Državni zvaničnici, uključujući ministra finansija Sinišu Malog, ocenili su da su ovakvi kapitalni projekti direktan rezultat makroekonomske stabilnosti Srbije, koja privlači više od 60 odsto svih direktnih stranih investicija na Zapadnom Balkanu uz rekordno nisku nezaposlenost.

Kako će se kretati cene kvadrata

Rezidencijalni deo projekta, nazvan "Danube Riverside", plasiraće na tržište 525 luksuznih stanova po početnoj ceni od 9.000 evra po kvadratnom metru (sa uključenim PDV-om), dok će se garažna mesta prodavati za 50.000 evra. Budućim stanarima biće na raspolaganju premijum sadržaji poput privatnog bioskopa, spa centra, teretane, simulatora za golf i prostora za kućne ljubimce.

1/3 Vidi galeriju HOTEL JUGOSLAVIJA DOBIĆE ONO ŠTO ODAVNO ZASLUŽUJE: 'UNStudio' potpisuje rešenje projekta budućeg hotela i dve kule na obali Dunava Foto: Unstudio

Pored ovog, beogradsko tržište nekretnina u najvišem cenovnom rangu (iznad 6.000 evra po kvadratu) trenutno nudi petnaestak ekskluzivnih projekata. U samom centru grada, na uglu Uzun Mirkove i Pariske ulice, gradi se manji objekat sa cenama koje dostižu rekordnih 16.000 evra po kvadratu, dok se u Bloku 26 i okviru projekta "Beograd na vodi" takođe realizuju veliki stambeni blokovi sa cenama između 5.000 i 8.000 evra.

Stručnjaci za nekretnine procenjuju da, uprkos visokim cenama, ovi ekskluzivni projekti neće drastično poremetiti opšte stanje na tržištu. Zbog fazne gradnje, svaka etapa obuhvata između 100 i 250 stanova, čija izgradnja i prodaja traju u proseku tri godine. U praksi, to znači da će ovi projekti godišnje generisati ponudu od 250 do 300 stanova, što čini tek 1,5 do 2 odsto ukupnog tržišta.

Analitičari konstatuju da potražnja za ovakvim nekretninama svedoči o postojanju specifičnog segmenta kupaca spremnih da plate za vrhunsku lokaciju, kvalitet gradnje, pogled i dodatne sadržaje. Reč je o velikom i inertnom tržištu, te se kratkoročno ne očekuju tektonske promene, dok će se visokokvalitetni projekti na prestižnim lokacijama, pozicionirani u Savskom vencu, Vračaru, Dorćolu i na Novom Beogradu, i dalje uspešno prodavati u ranim fazama izgradnje.