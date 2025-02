Na tržištu nekretnina u Beogradu u kratkom roku pojavila su se dva projekta. To su Delta District i Danube Riverside (bivši hotel Jugoslavija), koji će u narednim godinama obogatiti ponudu kvalitetnih, luksuznih stanova. Međutim, stiče se pogrešan utisak da se tržište oporavlja brže nego što je to stvarno slučaj.

- Generalno se svi projekti rade u fazama, gde svaka faza ima između 100 i 250 stanova. Izgradnja svake od tih faza traje oko dve do tri godine. Ali, s obzirom na to da svi projekti kreću ranije sa pretprodajom, ukupan period prodaje jedne faze je oko tri godine. U tom kontekstu će ova četiri projekta ponuditi između 250 i 300 stanova godišnje. To je oko 1,5-2% ukupnog tržišta. Dodatno, činjenica da postoji potražnja za ovako skupim stanovima je više odraz činjenice da ovakvi proizvodi nude određene kvalitete. To su lokacija, pogled, kvalitet izgradnje i dodatni sadržaji. Te stanove prepoznaje jedan mali segment potencijalnih kupaca i imaju mogućnost i želju da iste plate - kaže Gazibara za Forbes Srbija.