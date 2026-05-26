Američka svetska putnica Bruk (Brooke) je na TikToku iskreno podelila svoje iskustvo jednomesečnog boravka u Albaniji kako bi pokazala koliko se ulepšana „stvarnost”, kakva se prikazuje na Instagramu, radikalno razlikuje od onoga što je zaista doživela. Naime, ova zemlja jugoistočne Evrope se poslednjih godina u medijima promoviše kao "Maldivi Evrope" – netaknuti i luksuzni, ali opet jeftini raj na Balkanu.

Međutim, ispovest američke influenserke pokrenula je lavinu rasprava nakon što je brutalno iskreno ispričala kako je zapravo izgledao njen boravak u lučkom gradu Draču. Njena perspektiva potpuno odudara od zvaničnih turističkih brošura.

- Želim da istaknem da je Albanija i dalje zemlja u razvoju i to, naravno, nije krivica ljudi koji tamo žive. Međutim, društvene mreže je prikazuju kao neki luksuzni raj, a to jednostavno nije tako - rekla je Bruk u videu.

Ona je objasnila da se na samo dva minuta hoda od turističke idile sa palmama i prelepim plažama krije znatno drugačija stvarnost – smeće, loša infrastruktura i zgrade u raspadu drastično odudaraju od slika sa reklama.

Doživela traumatična iskustva: "Uhodio me je i pratio”

Požalila se i na tretman koji je osetila kao žena.

- Gugl mi je rekao da je Albanija veoma tradicionalna i staromodna. Zbog toga su žene uglavnom kod kuće, kuvaju, čiste i brinu se o deci, dok muškarci masovno izlaze. Ali ono što me je šokiralo i što mi je zapravo zastrašujuće jeste to što ti ljudi ceo dan sede, piju kafu, igraju karte i apsolutno ništa ne rade, a istovremeno svi voze skupe Mercedese! Tu očigledno nešto debelo ne štima, ako razumete na šta mislim - iskrena je tiktokerka.

Bruk je sa pratiocima podelila i traumatično iskustvo koje je doživela kao žena koja je tamo bila sama. Za početak, požalila se da su muškarci doslovno zurili u nju kad god bi ušla u kafić. Takođe, nabrojala je nekoliko trenutaka u kojima je osetila pravi strah.

- Šetala sam prema stanu, otprilike nakon nedelju dana boravka u Draču, kada sam čula muškarca iza sebe kako me pita: "Odakle si?" Ignorisala sam ga jer sam imala slušalice u ušima i stvarno nisam htela da ulazim u razgovor. Nastavila sam da hodam bržim korakom, ali nakon dva bloka ponovo sam čula isto pitanje tik iza sebe. Okrenula sam se i shvatila da me čovek doslovno uhodi i prati - prepričava Amerikanka.

On se nije povukao, već je nastavio da hoda uz nju, nagovarajući je da odu na kafu.

- U tom trenutku bila sam pet minuta udaljena od svog stana i bila sam prestravljena. Nisam znala šta da radim jer me je stranac pratio u stopu i odbijao da ode - opisala je ona.

Njena objava izazvala je lavinu komentara – dok neki tvrde da se nikada nisu osećali tako sigurno kao u Albaniji, drugi je hvale jer je odlučila da iskreno progovori o svom iskustvu.