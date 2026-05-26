Mobilna, odnosno prenosna klima, postala je tema rasprave među korisnicima na Reditu (Reddit) koji razmišljaju o alternativi ugradnim, to jest klasičnim klimama, posebno u stanovima gde ugradnja klasičnog sistema nije moguća.

Jedan korisnik je pitao da li vredi kupovati takav klima uređaj ili je reč o bacanju novca, te je zatražio iskustva o efikasnosti, buci i stvarnom učinku hlađenja.

Većina komentara se slaže da mobilne klime mogu da rashlade prostor, ali uz niz ograničenja. Kao glavne mane najčešće se ističu:

Izražena buka

Slabija efikasnost u odnosu na klasične sisteme

Potreba za prozorom ili otvorom za ispusnu cev

Jedan korisnik koji ih je imao više navodi da rade posao, ali uz jasne mane.

- Ove sa jednom cevi su smeće. Samo ove sa dve cevi funkcionišu - napisao je on.

Problem vakuuma i tople cevi

Drugi korisnik opisuje kako klima stvara podpritisak (vakuum) u prostoru, što dovodi do uvlačenja toplog vazduha spolja.

- Problem te klime je što pravi vakuum u stanu. Dakle, uvek moraš da imaš otvoren prozor negde u stanu gde novi vazduh može da ulazi. Ohladi ona, ali bude bučna i moraš često da čistiš vodu koja se napuni. Svakako neophodno zlo koje moraš da imaš preko leta jer ne može da se živi od vrućine - kazao je forumaš.

Više korisnika upozorava i na buku, koju opisuju kao znatno izraženiju nego kod klasičnih klima.

- Dosta je bučnija od klasične klime sa spoljnom jedinicom - piše jedan. Drugi dodaje da je reč o uređaju koji može da rashladi prostor, ali uz stalni kompromis između prozora i efikasnosti.

- Iako je pokretna, moraš da je namontiraš odmah pored prozora jer se ispusna cev jako zagreva, pa ako je predugačka, onda je klima beskorisna - objašnjava jedan reditor.

Jedan forumaš ju je opisao rečima "da plačeš od muke":

- Ja je imam na moru jer trenutno nema druge opcije, i onako, Bogu za plakati. Nisam uzeo najskuplju, nisam uzeo najjeftiniju, mora stalno da radi da bi održavala ikakvu temperaturu, nije baš super tiha i mora da bude pored prozora.

Spas u nuždi za manje prostore

Neki korisnici ipak imaju pozitivna iskustva, posebno u manjim prostorima i kao rešenje u nuždi. Jedan navodi da mu je uređaj bio veoma koristan u stanu bez klime.

- Top uređaj, rekao bih jedna od najboljih kupovina u mom životu! Imali smo je u stanu bez klime, vrlo dobro je rashlađivala dnevni boravak - napisao je reditor.

Slična iskustva dolaze i od onih koji je koriste za spavanje tokom leta, iako uz napomenu da je buka zaista ogroman minus.

- Mi samo izbacimo cev napolje i pritvorimo prozor. Gubici hladnoće sigurno postoje sa tim što je prozor otvoren, ali je neprimetno - piše on.

Ipak, deo korisnika zaključuje da mobilne klime nisu prava zamena za klasični sistem:

- Bolja od nikakve, ali lošija od najgore klasične.