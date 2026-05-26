Akcije nemačke kompanije za dostavu hrane Deliveri hirou (Delivery Hero), većinskog vlasnika brenda Glovo, porasle su danas za 10 odsto nakon vesti da američki Uber razmatra poboljšanje ponude za preuzimanje firme iz Berlina.

Deliveri hirou je prethodno odbio ponudu Ubera za preuzimanje u iznosu od 33 evra po akciji, što bi vrednovalo celu nemačku kompaniju na više od 10 milijardi evra, preneo je Fajnešel tajms (FT).

Uber je ranije uvećao udeo u firmi Deliveri hirou sa sedam odsto na oko 19,5 odsto i time postao njen najveći akcionar.

Potencijalni dogovor između dve strane bi označio nastavak trenda spajanja i akvizicija u sektoru dostave hrane, prenosi CNBC.

Američka firma Dordeš (Doordash) je prethodno u 2025. kupila manji britanski Deliveru (Deliveroo) za 3,9 milijardi funti, a holandski Prosus kompaniju Džast it (Just Eat) za 4,1 milijardu evra, odnosno 20,3 evra po akciji, preneli su mediji.