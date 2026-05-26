- Ovo je čudesno, sve radi, a nigde radnika, sve roboti - rekao je Vučić posle obilaska Šaomija gde je isprobao jedan od automobila i video mašinu koja ide 350 na sat. Inače, u fabrici Šaomi novo vozilo silazi s trake svakih 76 sekundi!

Posle obilaska, obratio se uživo iz te velike fabrike:

- Ja ovako nešto nikad nisam video, sve radi, a nigde radnika - roboti! Pozvali smo ih i na EXPO, rekao je Vučić i dodao:

- Danas sam mnogo toga mogao da naučim, pre svega o rezultatima koje je Kina postigla. Ovde je čudesno. Ja sam bio i u Folksvagenu, ovako nešto nisam video. Ovde ima 2.000 radnika, sve su roboti. U dve smene izbace 1.500 automobila. Pogledajte razliku, i u ceni, i margini koju prave. Oni ulaze u trku sa Teslom.

- Pozvali smo ih da ako krenu da razmišljaju o ulaganjima u Evropu da uzmu i Srbiju u obzir, rekao je Vučić dodavši i da su pozvani na EXPO 2027 u Beogradu.

- Razgovarali smo i ponudili im i najbolje subvencije ako žele da dođu u Srbiju. Ali pozvali smo ih da dođu na Ekspo, što bi bio dobar prvi korak. Oni planiraju do kraja 2027. da krenu u proizvodnju u Evropi, zato smo zvali da dođu ranije u Srbiju, na Ekspo, rekao je Vučić posle obilaska i dodao: Prate, i blizu su SAD. Ja ovako nešto nisam video. Oni prave taj spoj između softvera i hardvera. To je deo u kojem su bolji od SAD. Sad je trka u dvoje. Kina krupnim koracima grabi napred. Naše je da učimo i da makar jedan deo pomognemo.