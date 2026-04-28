Kolaps Wolta u Beogradu: Građanima skinut novac, hrana ne stiže satima, porudžbine oštećene ili nepotpune, a korisnička podrška ĆUTI! (FOTO)
Pojedini Beograđani danas su ostali i bez obroka i bez rešenja, nakon što je jedna od najpopularnijih aplikacija za dostavu hrane, Wolt, doživela ozbiljan pad sistema u glavnom gradu — bez zvaničnog objašnjenja kako i zašto.
Naime, društvene mreže i forumi preplavljeni su komentarima nezadovoljnih korisnika koji satima čekaju svoje već plaćene porudžbine, bez ikakve povratne informacije iz korisničke podrške.
Kako navode građani koji su nam se javili, hrana u mnogim slučajevima uopšte nije stigla, kasnila je znatno duže od predviđenog vremena, a bilo je i situacija u kojima su porudžbine bile nepotpune.
Novac odlazi, dostava izostaje
Najveći revolt izaziva činjenica da aplikacija uredno naplaćuje porudžbine, dok isporuka izostaje satima. U pokušaju da saznaju gde je problem, korisnici nailaze na potpuni muk — korisnička podrška ne odgovara, a komunikacija je praktično onemogućena.
Ovakve situacije, prema rečima korisnika, nisu novost.
Već duže vreme stižu pritužbe da je kvalitet usluge značajno opao — dostave traju znatno duže nego ranije, hrana često stiže hladna, a broj dostavljača na terenu, kako tvrde korisnici, sve je manji.
Korisnici su prijavili i da im je aplikacija uredno naplatila uslugu, ali da je porudžbina otkazana.
Pojedini idu i korak dalje, optužujući platformu za nepoštenu praksu, uz tvrdnje da im novac za neisporučene ili loše realizovane porudžbine nije vraćen.
Šta stoji iza problema?
Zvanično objašnjenje za današnji kolaps još uvek nije saopšteno, ali iskustva iz prethodnih sličnih situacija ukazuju na moguće tehničke poteškoće u obradi porudžbina i funkcionisanju same aplikacije. Istovremeno, dodatni problem predstavlja nezadovoljstvo dostavljača, koji su ranije protestovali u centru Beograd zbog uslova rada i smanjenih zarada.
Kako su ranije isticali, mnogi od njih rade i po 10 do 12 sati dnevno kako bi obezbedili osnovnu egzistenciju.
Posebno ogorčenje među korisnicima izaziva izostanak bilo kakve reakcije korisničkog servisa, tim pre što se Wolt i ranije suočavao sa kritikama zbog nedostatka transparentnosti u kriznim situacijama, uključujući i kontroverze poput deljenja vaučera za kockarnice uz dečije obroke.
