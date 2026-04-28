Slušaj vest

Pojedini Beograđani danas su ostali i bez obroka i bez rešenja, nakon što je jedna od najpopularnijih aplikacija za dostavu hrane, Wolt, doživela ozbiljan pad sistema u glavnom gradu — bez zvaničnog objašnjenja kako i zašto.

Naime, društvene mreže i forumi preplavljeni su komentarima nezadovoljnih korisnika koji satima čekaju svoje već plaćene porudžbine, bez ikakve povratne informacije iz korisničke podrške.

Kako navode građani koji su nam se javili, hrana u mnogim slučajevima uopšte nije stigla, kasnila je znatno duže od predviđenog vremena, a bilo je i situacija u kojima su porudžbine bile nepotpune.

Novac odlazi, dostava izostaje

Najveći revolt izaziva činjenica da aplikacija uredno naplaćuje porudžbine, dok isporuka izostaje satima. U pokušaju da saznaju gde je problem, korisnici nailaze na potpuni muk — korisnička podrška ne odgovara, a komunikacija je praktično onemogućena.

Dugo čekanje na odgovor u aplikaciji Foto: Printskrin

Ovakve situacije, prema rečima korisnika, nisu novost.

Već duže vreme stižu pritužbe da je kvalitet usluge značajno opao — dostave traju znatno duže nego ranije, hrana često stiže hladna, a broj dostavljača na terenu, kako tvrde korisnici, sve je manji.

Korisnici su prijavili i da im je aplikacija uredno naplatila uslugu, ali da je porudžbina otkazana.

Pojedini idu i korak dalje, optužujući platformu za nepoštenu praksu, uz tvrdnje da im novac za neisporučene ili loše realizovane porudžbine nije vraćen.

Otkazana Wolt porudžbina Foto: Printscreen

Šta stoji iza problema?

Zvanično objašnjenje za današnji kolaps još uvek nije saopšteno, ali iskustva iz prethodnih sličnih situacija ukazuju na moguće tehničke poteškoće u obradi porudžbina i funkcionisanju same aplikacije. Istovremeno, dodatni problem predstavlja nezadovoljstvo dostavljača, koji su ranije protestovali u centru Beograd zbog uslova rada i smanjenih zarada.

Kako su ranije isticali, mnogi od njih rade i po 10 do 12 sati dnevno kako bi obezbedili osnovnu egzistenciju.

Posebno ogorčenje među korisnicima izaziva izostanak bilo kakve reakcije korisničkog servisa, tim pre što se Wolt i ranije suočavao sa kritikama zbog nedostatka transparentnosti u kriznim situacijama, uključujući i kontroverze poput deljenja vaučera za kockarnice uz dečije obroke.