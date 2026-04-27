Na 41. spratu Kule Beograd, u okviru prestižnog kompleksa Beograd na vodi, svečano je otvoren "Belgrade 360 Deck", impresivni vidikovac koji posetiocima nudi autentičan panoramski pogled na prestonicu iz potpuno nove, do sada nedostupne perspektive. Nakon što je premijerno prikazan predstavnicima medija, a potom 25. aprila otvoren za posetioce, vrh Kule Beograd i zvanično postaje najatraktivnija turistička destinacija u gradu.

Smešten na 155. metru iznad zemlje, ovaj stakleni vidikovac predstavlja najmoderniju i tehnološki najnapredniju platformu u regionu, osmišljenu po najvišim standardima svetskih metropola.

Za 25 sekundi do 155. metra

Samo putovanje do najviše tačke grada osmišljeno je kao jedinstveno iskustvo. Početna stanica za obilazak Belgrade 360 Deck-a nalazi se na drugom spratu tržnog centra Galerija, kod centra za kupovinu ulaznica (ulaz 1, lift lobi A). Od ove tačke, posetioci pešačkom pasarelom koja povezuje šoping centar i Kulu Beograd dolaze do specijalnog lift lobija koji je opremljen modernim interaktivnim sadržajima.

Nakon prolaska kroz lobi, posetioci ulaze u najbrže liftove u zemlji. Specijalni liftovi direktno iz Galerije omogućavaju posetiocima da za samo 25 sekundi vožnje stignu do 41. sprata, pozicioniranog na neverovatnih 155 metara iznad zemlje.

Kaleidoskopi, teleskopi i umetnost na najvišoj tački

Zastakljeni vidikovac nudi potpunu panoramu od 360 stepeni, dajući priliku da se Beograd sagleda iz sasvim novog, neotkrivenog ugla i doživi iz ptičje perspektive. Prostor je u potpunosti prilagođen porodicama i svim generacijama, a nudi čitav niz pažljivo osmišljenih pratećih sadržaja:

Teleskopi sa moćnim sočivima: Posetiocima su na raspolaganju najsavremeniji dvogledi i teleskopi za detaljno istraživanje prestonice. Zahvaljujući njima, i najudaljeniji delovi grada postaju jasno vidljivi. Upečatljivi simboli prestonice - Hram Svetog Save, Kalemegdan, Avala, Istočna i Zapadna kapija Beograda, kao i prostrani novobeogradski bulevari, odavde su dostupni kao na dlanu.

Multimedijalni kaleidoskopi: Kako bi doživljaj metropole bio edukativan i potpuno jedinstven, na vidikovcu se nalaze specijalno izrađeni kaleidoskopi koji posetiocima nude interaktivne video-priče o značajnim delovima grada i njegovoj istoriji.

Nova umetnička scena ("Galerija iznad oblaka"): Na ovoj najvišoj koti prestonice niče i potpuno novi kulturni prostor. Kroz pažljivo osmišljen izložbeni program, "Belgrade 360 Deck” dobija funkciju prestižne umetničke galerije iznad oblaka.

Kafeterija i suvenirnica: Za potpun užitak i relaksaciju, gostima su na usluzi bogato opremljena suvenirnica i ekskluzivni kafe-bar koji pruža priliku za odmor uz jedinstven, neometan pogled na prestonicu i reku Savu.

Informacije za posetioce

Kula Beograd, impozantni 42-spratni soliter ukupne visine 168 metara, smeštena je na samom nasipu reke Save. Njenom izgradnjom prestonica je dobila najvišu zgradu ne samo u Srbiji, već i u celokupnom regionu bivše Jugoslavije. Podsećanja radi, zgrada je zvanično i svečano otvorena u septembru 2024. godine od strane predsednika Aleksandra Vučića.

Vidikovac "Belgrade 360 Deck" otvario je svoja vrata za sve građane i turiste u subotu, 25. aprila. Redovno radno vreme ove atrakcije biće svakog dana od 10 do 22 časa.

Sve dodatne informacije u vezi sa posetom, ulaznicama i pratećim programima dostupne su na zvaničnom veb-sajtu vidikovca www.belgrade360deck.com, kao i na zvaničnoj Instagram platformi pod nalogom belgrade360deck.

Vizija modernog Beograda

Svečanom otvaranju vidikovca prisustvuju najviši državni zvaničnici, poslovni partneri i predstavnici medija, čime se iznova potvrđuje strateški značaj koji ovaj projekat ima za razvoj srpske prestonice i celokupne zemlje. Ceremoniju su predvodili predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić i osnivač i predsednik kompanije "Eagle Hills” Muhamed Alabar, koji su simboličnim pritiskom na taster spustili zavese, i time pred prisutnima otvorili spektakularan pogled sa 41. sprata na ceo grad.

Obraćajući se prisutnima na svečanosti, predsednik Vučić je istakao:

- Nismo je pravili za elitu, već za sve građane, da svako može da dođe, vidi i uživa, jer ovo pripada našem narodu, a uz pogled od 360 stepeni, na budući Belgrade Eye i pešački most, građani će moći da uživaju u šetalištu i lepotama grada i budu ponosni na svoju zemlju - poručio je predsednik.

Predsednik je putem instagrama podelio i video-snimak koji prikazuje kako je ovaj deo grada ranije izgledao.

Značaj projekta u širem ekonomskom i društvenom kontekstu naglasio je investitor projekta, Muhamed Alabar, koji je naglasio da ovaj projekat nije samo globalni simbol kvaliteta, već odraz vizije kroz ulaganja veća od očekivanih. Alabar je ukazao i na razvoj više od 800 novih biznisa i otvaranje preko 10.000 radnih mesta, koji su doprineli rastu ekonomije i kvaliteta života, istovremeno podižući vrednost nekretnina i jačajući poverenje, energiju i napredak ljudi u Srbiji, čime je Beograd postao prepoznatljiv širom Evrope