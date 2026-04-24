Uspostavljanjem redovnog putničkog železničkog saobraćaja na novom mostu preko reke Tamiš kod Tomaševca, zvanično je obnovljena i modernizovana ključna saobraćajna arterija na pravcu Pančevo - Zrenjanin - Kikinda. Otvaranje ovog kapitalnog objekta, u čiju je izgradnju investirano 12,5 miliona evra, predstavlja istorijski trenutak za saobraćajnu infrastrukturu Banata, s obzirom na to da je reč o železničkoj vezi koja Zrenjanin, preko Pančeva, spaja sa Beogradom.

Trijumf domaćeg inženjerstva

Radovi na izgradnji mosta zvanično su počeli 31. maja 2024. godine, dok je građevinski deo posla okončan 10. septembra 2025. godine. Posebnu važnost ovom projektu daje činjenica da su celokupan i izuzetno zahtevan inženjerski posao samostalno izvele isključivo domaće kompanije. Predsednik Republike Srbije Aleksandar Vučić tokom svečanog otvaranja novog mosta izjavio je:

- Posle mnogo godina ovo je prvi put da su naše kompanije radile samostalno bilo gde ovako zahtevan objekat. Da se vratimo onome što smo nekad znali. Čestitam na dobro izvedenom poslu.

Ključni građevinski parametri novog mosta i pripadajuće trase odnose se na dimenzije konstrukcije, materijalizaciju, železničku trasu i hidrotehničke radove.

Ukupna dužina mosta je 120 metara. Oslanja se na četiri stubna mesta, od kojih su dva pozicionirana direktno u rečnom koritu. Raspon između stubova iznosi 40 metara.

Glavni nosač predstavlja masivna čelična konstrukcija koja premošćava tri raspona, replicirajući vizuelni identitet starog mosta. U objekat je ugrađeno oko 500 tona konstruktivnog čelika i 2.600 kubika visokokvalitetnog betona.

Izgrađeno je oko 1.200 metara potpuno novog koloseka. Radovi su podrazumevali ugradnju između 24.000 i 25.000 kubika materijala u cementom stabilizovan nasip, polaganje oko 170 tona šina i instalaciju između 1.700 i 1.800 železničkih pragova.

U zoni izgradnje novog mosta izvršena je i neophodna regulacija korita reke Tamiš.

Postojeći železničko-drumski most između Orlovata i Tomaševca, izgrađen daleke 1880. godine, biće trajno isključen iz motornog i železničkog saobraćaja. Ipak, prema najavi ministarke građevinarstva Aleksandre Sofronijević, objekat od istorijskog značaja neće biti srušen. Planirano je da njegova namena bude preinačena u bezbedan pešačko-biciklistički prelaz, čime će se očuvati industrijsko nasleđe ovog kraja.

Normalizacija železničkog saobraćaja

Nakon perioda u kojem se saobraćaj odvijao preko starog i nebezbednog mosta, a potom i putem alternativnog autobuskog prevoza zbog izvođenja infrastrukturnih radova, preduzeće "Srbijavoz" potvrdilo je da su stvoreni uslovi za potpuno oslanjanje na železničke kapacitete.

Novoizgrađena infrastruktura omogućava bezbednije i pouzdanije putovanje, uz projektovanu brzinu vozova do 100 kilometara na čas na ovoj deonici. Putnicima su na raspolaganju po dva redovna dnevna polaska u oba smera.

Redovni dnevni polasci: Relacija Zrenjanin - Ovča: polasci u 04:50 i 14:20 časova. Relacija Ovča - Zrenjanin: polasci u 07:37 i 16:37 časova.

Preduzeće "Srbijavoz" ističe da je ovim trajno prestala potreba za korišćenjem autobusa, čime putovanje postaje znatno komfornije i brže, uz napomenu da kompanija nastavlja sa modernizacijom saobraćaja stavljajući potrebe putnika na prvo mesto.

Sveobuhvatna modernizacija Banata

Svečano otvaranje mosta na Tamišu predsednik Vučić je iskoristio da najavi i širu ofanzivu infrastrukturnih ulaganja, ističući da je Banat od nekada najbogatijeg postao jedan od najsiromašnijih krajeva Srbije u poslednjih 40 godina. Kruna novih ulaganja biće izgradnja auto-puta Beograd - Zrenjanin - Novi Sad, koji će putovanje do prestonice skratiti na 40 minuta. Planirano vreme izgradnje ne bi trebalo da bude duže od 2 godine, a značiće i investicioni zamah ovog dela Vojvodine. Predsednik je navedene promene opisao kao tektonske za životni standard.

Dalji planovi za infrastrukturni razvoj regije obuhvataju:

Obilaznicu oko Zrenjanina: Uskoro počinje izgradnja četvrtog kraka obilaznice. Projekat je vredan 10 miliona evra i omogućiće trajno izmeštanje teškog saobraćaja iz gradskog jezgra.

Lokalnu putnu i komunalnu mrežu: Najavljena je hitna i potpuna rekonstrukcija 1,6 kilometara saobraćajnice od obilaznice kod Botoša ka Tomaševcu, obnova Ulice Ive Lole Ribara u samom Tomaševcu, kao i zamena stolarije na zgradi lokalne osnovne škole. Pored toga, pristupiće se rešavanju problema sa zastarelom vodovodnom mrežom u Zrenjaninu, koja trenutno generiše čak 37% gubitaka.

Revitalizaciju železnice: Planirana je modernizacija celokupne regionalne, jednokolosečne i neelektrifikovane pruge (Pančevo Glavna - Zrenjanin - Kikinda - državna granica), uz predstojeću obnovu lokalnih železničkih stanica, uključujući i stanicu u Orlovatu.

Otvaranje novog železničkog mosta preko reke Tamiš kod Tomaševca i uspostavljanje redovnog železničkog saobraćaja predstavlja prvi i najvažniji korak ka sveobuhvatnoj modernizaciji Banata. Uz već poboljšanu infrastrukturnu mrežu, ovaj deo Srbije u narednom periodu doživeće potpuni preporod, a nove investicije značiće bolje mesto za život i razvoj čitavog okruga.