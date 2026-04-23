Slušaj vest

Cena žive stoke na stočnim pijacama u Srbiji variraju i ove nedelje. Primetan je skok cena jaganjaca što nije iznenađenje s obzirom na to da se približava Đurđevdan kada se tradicionalno za slavu kolje i peče jagnje.

Na stočnoj pijaci u Užicu došlo je do rasta cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma na dominantnih 800 din/kg. Za razliku od teladi, krave za klanje SM rase bile su jeftinije, jer je dominirao iznos od 310 din/kg. Jedino je dominantna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma zadržala prošlonedeljni nivo od 460 din/kg. Otkupna cena krava za klanje bila je niža i u klanicama na području Zlatiborskog regiona.

Blagi pad otkupne cene teladi SM rase telesne mase do 160 kilograma zabeležen je u klanicama na području Šapca i okolnih mesta, pošto je u sedmici za nama dominirao iznos od 930 din/kg. Za razliku od njih, otkupna cena tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma iznosila je 500 din/kg. Ponuda obe kategorije goveda bila je dobra, ali je broj otkupljenih grla bio slabiji nego prethodne sedmice.

Reporteri STIPS iz Loznice zabeležili su rast otkupne cene tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma u klanicama na području ovog grada i okolnih mesta. U periodu od 13. do 19. aprila dominirao je iznos od 410 din/kg uz slabu ponudu i tražnju ove kategorije goveda. Na pijaci žive stoke u ovom gradu nije bilo prodaje teladi, tovne junadi i ostalih kategorija goveda.

Dominantna otkupna cena tovnih bikova SM rase telesne mase preko 500 kilograma iznosila je 460 din/kg u klanicama na području Beograda kao i prethodne sedmice. Obim ponude i otkupa takođe se nije menjao.

Foto: Shutterstock

U klanicama na području južnobačkog regiona vršen je otkup tovne junadi telesne mase preko 480 kilograma po dominantnoj ceni od 470 din/kg uz prosečan obim ponude i otkupa.

Klaničari sa područja raškog regiona otkupljivali su u sedmici za nama telad SM rase telesne mase do 160 kilograma po dominantnoj ceni od 850 din/kg. Osim njih u ponudi je bilo tovnih bikova telesne mase preko 500 kilograma po ceni od 460 din/kg i krave za klanje SM rase po dominantnoj ceni od 330 din/kg.

Pad cene prasadi

Pad prodajne cene prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma evidentiran je na pijaci žive stoke u Obrenovcu, pošto je dominirao iznos od 400 din/kg. U klanicama na području Beograda i okolnih mesta evidentiran je otkup tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma po dominantnoj ceni od 180 din/kg kao i prethodne sedmice.

Niže su bile cene prasadi i na stočnoj pijaci u Čačku u odnosu na prethodni period, pa su se grla telesne mase do 15 kilograma mogla pazariti najčešće po ceni od 400 din/kg, dok je kod grla telesne mase od 16 do 25 kilograma dominirao iznos od 380 din/kg. Sem njih zabeležena je prodaja krmača za klanje najčešće po ceni od 200 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Kraljevu takođe je zabeležen pad cene prasadi u odnosu na prethodni period, pošto je u najčešćem broju slučajeva cena iznosila 380 din/kg.

Prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma bila su jeftinija protekle sedmice i na stočnoj pijaci u Loznici. Za kupovinu ove kategorije svinja kupci su najčešće trebali da izdvoje 450 din/kg. Glavni razlog bio je značajno bolja ponuda i slabija tražnja. U klanicama na području podrinjskog regiona zabeležen je pad otkupnih cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma na 450 din/kg i tovnih svinja telesne mase od 80 do 120 kilograma na 180 din/kg.

Otkupna cena prasadi telesne mase od 16 do 25 kilograma protekle je sedmice bila niža i u klanicama na području nišavskog regiona, gde je dominirao iznos od 320 din/kg. Na stočnoj pijaci u Nišu takođe je došlo do pada prodajne cene iste kategorije prasadi na dominantnih 380 din/kg.

Klaničari sa područja Šapca i ostalih mesta mačvanskog regiona po višim su cenama u odnosu na prethodni period otkupljivali prasad telesne mase od 16 do 25 kilograma i tovne svinje telesne mase od 80 do 120 kilograma. Dominantna otkupna cena prasadi iznosila je protekle sedmice 450 din/kg, a tovljenika 140 din/kg.

Skuplja jagnjad

Reporteri STIPS iz Čačka protekle sedmice evidentirali su rast prodajne cene jagnjadi, pošto je dominirao iznos od 470 din/kg. Razlog je bolja ponuda i slabija prodaja ove kategorije ovaca u odnosu na prethodnu sedmicu.

Otkupna cena jagnjadi bila je viša u klanicama na području mačvanskog regiona, gde se otkup najčešće odvijao po ceni od 500 din/kg.

Jagnjad su bila skuplja i na stočnoj pijaci u Kraljevu, gde se prodaja najčešće odvijala po ceni od 500 din/kg. Pored njih, skočila je i cena jaradi, koja su se mogla pazariti po dominantnoj ceni od 500 din/kg. U klanicama na području severnobačkog regiona došlo je do rasta otkupne cene jagnjadi na 451 din/kg.

Rast prodajne cene jagnjadi evidentiran je i na stočnoj pijaci u Loznici, gde su kupci najčešće izdvajali 480 din/kg. Ista cena zabeležena je i u klanicama. U klanicama na području raškog regiona došlo je do pada otkupne cene ovaca, gde je dominirao iznos od 130 din/kg.

Na stočnoj pijaci u Leskovcu mogla su se pazariti jagnjad po 500 din/kg, jarad po 400 din/kg i ovce po 200 din/kg. Klaničari sa područja srednjebanatskog regiona otkupljivali su jagnjad po ceni od 480 din/kg. Obim ponude ostao je isti, dok je otkup bio nešto slabiji.