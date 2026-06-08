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Ljubitelji kristalno čistog mora imaju razlog za zadovoljstvo pred početak letnje sezone. Najnovija merenja kvaliteta morske vode duž crnogorskog primorja pokazala su da je Jadran u odličnom stanju, a na više od 90 odsto ispitanih lokacija voda je ocenjena najvišom ocenom.

Rezultati redovnog monitoringa potvrđuju da su najpopularnija kupališta bezbedna za kupače, dok pojedine destinacije beleže gotovo savršene rezultate.

Krajem maja 2026. godine Institut za biologiju mora sproveo je opsežno ispitivanje kvaliteta morske vode na čak 114 lokacija duž crnogorskog primorja, a rezultati potvrđuju da je Jadransko more izuzetno čisto i bezbedno za rekreaciju i kupanje.

Rezultati analiza, koje je objavilo JP Morsko dobro, pokazuju da se na više od 90 odsto ispitanih lokacija voda klasifikuje kao "odlična“. Na manjem broju mernih mesta zabeležen je "dobar“ ili "zadovoljavajući“ kvalitet, što potvrđuje da je sanitarna ispravnost mora na visokom nivou u svim važnijim turističkim centrima.

Detaljan pregled po regijama

1. Budvanska rivijera apsolutno dominira po čistoći mora. Od ukupno 34 ispitane lokacije, čak 33 su dobile najvišu moguću ocenu kvaliteta vode.

2. Tivat i Boka Kotorska takođe beleže odlične rezultate. U Tivtu je na svih 10 mernih mesta registrovan vrhunski kvalitet vode, dok je u Kotoru na 14 od 15 lokacija more ocenjena najvišom ocenom.

3. Na jugu Crne Gore situacija je podjednako dobra. U Ulcinju je na 14 lokacija zabeležen odličan kvalitet mora, dok je u Baru isti rezultat ostvaren na 14 od ukupno 15 ispitanih mesta.

4. U Herceg Novom su analizirane 22 lokacije. Na njih 18 more je ocenjeno kao odlično, dok su preostala mesta dobila ocene "dobar“ i "zadovoljavajući“ kvalitet.

Kako se vrši kontrola kvaliteta?

Dodatnu sigurnost turistima pruža činjenica da se kontrola kvaliteta morske vode sprovodi prema evropskim standardima. Uzorkovanje i analize obavljaju se na svakih 15 dana, a monitoring će trajati do kraja septembra.

Posebna pažnja posvećena je mikrobiološkim parametrima, odnosno prisustvu bakterija Escherichia coli i intestinalnih enterokoka, čime se proverava zdravstvena bezbednost vode za kupače.

Šta se dešava ako se kvalitet vode pogorša?

Sistem nadzora predviđa da javnost i nadležne inspekcije budu odmah obaveštene ukoliko dođe do odstupanja od propisanih normi. U slučaju da voda na nekoj lokaciji dobije lošu ocenu, odmah se sprovodi ponovno uzorkovanje kako bi se utvrdilo da li je reč o privremenoj promeni ili o trajnom zagađenju koje zahteva dodatne mere i intervenciju nadležnih službi.

Prema prvim merenjima u 2026. godini, crnogorska obala u potpunosti je spremna za predstojeću turističku sezonu i dolazak gostiju koji traže čisto, bezbedno i kvalitetno more za odmor i rekreaciju.