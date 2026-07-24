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Prema podacima servisa MojaPlaća, prosečna mesečna neto zarada u Hrvatskoj u drugom tromesečju 2026. godine iznosila je 1.656 evra, što je 8,5 odsto više nego u istom periodu prošle godine. To znači da građanima ostaje više novca za putovanja.

Prema podacima Državnog zavoda za statistiku (DZS), prošle godine je na barem jedno privatno višednevno putovanje otišlo 1,9 miliona stanovnika Hrvatske starijih od 15 godina, što čini 56,9 odsto ukupnog stanovništva te starosne grupe. U odnosu na 2024. godinu, broj građana koji su putovali porastao je za 5,8 odsto.

Iako mnogi Hrvati i dalje tradicionalno letuju na Jadranu, gde ih je u junu bilo devet odsto više nego u istom mesecu prošle godine, sve više njih bira druge mediteranske destinacije.

Prelepe peščane plaže

Među najpopularnijim destinacijama je Sicilija. Ovo najveće italijansko ostrvo, poznato po prelepim plažama, istorijskim gradovima, vulkanu Etni i odličnoj gastronomiji, postaje jedna od najtraženijih destinacija među putnicima iz Hrvatske. Jedan od glavnih razloga za njegovu popularnost jesu povoljne avionske karte. Ryanair iz Zagreba ovog leta četiri puta nedeljno leti za Palermo, glavni grad Sicilije, a povratna karta može da se pronađe već za oko 100 evra ukoliko se rezerviše na vreme.

Međutim, nisu u pitanju samo jeftini letovi. Brojni putnici ističu da na Siciliji za isti novac mogu da dobiju više nego na mnogim drugim mediteranskim destinacijama. Razgovarali smo sa jednom Zagrepčankom koja nam je ispričala zašto su ove godine izabrali Siciliju umesto hrvatskog primorja.

- Čim se završila školska godina, seli smo u avion i otputovali na Siciliju. Putovali smo sa dvoje male dece i bilo nam je važno da pronađemo povoljan smeštaj koji neće isprazniti porodični budžet. Našli smo kuću pored mora za 400 evra, što je bilo znatno jeftinije od ponuda koje smo nalazili na Jadranu. Ako se malo potrudite i rezervišete ranije krajem juna može da se pronađe smeštaj već od 257 evra za sedam dana - ispričala je Jasna, koja je sa suprugom i dvoje dece prvi put letovala u Italiji.

Deci dali besplatan sladoled

- Iz Palerma smo vozom otišli u Ćefalu, gde smo proveli sedam dana. Znam da se mi Hrvati uvek hvalimo kako imamo najlepše plaže na svetu, ali ovako nešto još nismo videli. Peščana plaža proteže se kilometrima. Na plaži smo jeli sladoled, granitu i kanole, a cene su uglavnom bile iste ili vrlo slične kao kod nas. Testeninu u restoranima plaćali smo oko 10 evra, picu šest, a njoke takođe šest evra. Uglavnom smo mogli da ručamo za manje od 50 evra, a jednom prilikom su deci čak dali besplatan sladoled - rekla je ona i dodala da kafa i kroasan u kafićima koštaju oko 2,50 evra, dok se espreso gotovo svuda mogao popiti za samo jedan evro.