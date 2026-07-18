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Nedavna objava jednog korisnika na Fejsbuku o tome šta bi apartmani u Hrvatskoj trebalo da nude gostima izazvala je veliku pažnju na društvenim mrežama.

Objava je prikupila više od 2.000 reakcija, a u komentarima se razvila rasprava u kojoj su brojni korisnici delili svoja iskustva iz apartmana od pohvala do veoma neprijatnih iznenađenja.

Šta dobijete kada platite 120 evra

Autor objave poručio je da gosti koji za smeštaj plaćaju 120 evra ili više po noćenju ne očekuju samo lepo uređen enterijer i bazen, već i osećaj da su dobrodošli.

Između ostalog, smatra da bi vlasnici apartmana trebalo da ostave nekoliko kapsula ili praška za pranje veša, dovoljno tableta za mašinu za pranje sudova, rezervne kese za smeće, dodatni komplet peškira za duže boravke, dovoljno toalet papira, kao i osnovne namirnice poput soli, bibera, šećera, ulja, kafe i čaja. Predlaže i da šifra za Wi-Fi bude istaknuta na vidljivom mestu, kao i da gostima budu dostupni metla, lopatica, kuhinjska krpa, sunđer, deterdžent za pranje sudova i nekoliko kockica leda u zamrzivaču.

Neko ne ostavi ni toalet papir

- To su sitnice koje vas koštaju nekoliko evra, a gostima mnogo znače. Lep apartman privuče rezervaciju, ali upravo ovakvi detalji donose ocene 10/10 i goste koji se vraćaju - napisao je autor objave.

Dodao je i da se gost zapita da li je za taj novac možda jednostavnije da odsedne u hotelu ako već prvog dana mora da ide u prodavnicu po toalet papir, kese za smeće, tablete za mašinu za sudove i deterdžent za pranje veša.

"Pola sunđera i to korišćenog“

U komentarima su se javili brojni korisnici koji su opisivali šta su sve zatekli u apartmanima. Jedna korisnica napisala je da ju je u jednom smeštaju sačekalo "pola sunđera i to korišćenog“ za pranje sudova, što je izazvalo brojne reakcije i komentare.

Drugi su navodili da su u apartmanima ostajali bez toalet papira, kesa za smeće ili osnovnih kuhinjskih potrepština, dok su neki istakli pozitivna iskustva sa domaćinima koji su ih dočekali kafom, pićem ili lokalnim proizvodima.

U raspravu su se uključili i vlasnici apartmana. Jedan od njih poručio je da mu je „tužno“ da gleda prepucavanje između gostiju i domaćina i istakao da ni jednima ni drugima nije lako.

Svima je teško i svi smo nervozniji

- Nije ni turistima lako da izdvoje novac za smeštaj, a nije ni nama lako da održavamo nekretnine koje smo teško stekli, pogotovo uz nove zakone i rast troškova. Svima je teško, inflacija je učinila svoje i zato smo svi nervozniji - napisao je.

Dodao je da se lično trudi da uvek bude na raspolaganju svojim gostima i da do sada uglavnom ima dobra iskustva sa obe strane. Smatra da većina gostiju pokazuje razumevanje kada se pojave tehnički problemi i zaključuje da mu je žao što se stvara utisak kao da su vlasnici apartmana i turisti "na suprotnim stranama“, umesto da pokušaju bolje da razumeju jedni druge.

Svoje iskustvo podelila je i jedna korisnica koja je napisala da je njena porodica nedavno boravila u apartmanu u kojem nije bilo deterdženta za sudove, papirnih ubrusa, a za sedam dana boravka ostavljena je samo jedna rola toalet papira.