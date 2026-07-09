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O cenama u turističkim mestima u Hrvatskoj piše se svake sezone, kao i o cenama u drugim popularnim destinacijama poput Grčke, Španije i Crne Gore...

Među hrvatskim destinacijama posebno mesto zauzima Dubrovnik, pa tako i po cenama, od peciva i bureka pa sve do restorana.

Sada se na TikToku pojavio video sa cenom peškira za plažukoji košta čak 106,99 evra. Iako je reč o peškiru poznatog brenda koji se prodaje u prestižnoj destinaciji poput Dubrovnika, cena se zaista čini previsokom.

Takvo mišljenje, uz veliki broj upitnika i uzvičnika, podelili su i korisnici TikToka.

„Kako peškir može da košta 100 evra?“; „U trgovačkim lancima ima peškira za plažu po 7,99 evra“; „Nadam se da je 100 evra ušiveno u njega“; „To je zato što je peškir od 100 odsto pamuka“; „Neka mi ostave 3-4 komada. Cena prava sitnica“; „Radije ću ostati mokar“..., deo je komentara na TikToku u kojima se mešaju ogorčenost i humor.

Neki su u besu otišli i korak dalje: „Ista stvar je svuda, svako želi da tokom sezone zaradi za ceo život“; „Ne kupiš i čekaš propast prodavnice“; „Turizam u Hrvatskoj je gotov“; „Mrzim ovu državu“..., napisali su oni.