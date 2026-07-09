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Sezonsko voće i povrće stiglo je na pijace širom Srbije, ali razlike u cenama između gradova i tezgama mogu biti značajne.

Iz Sremske Mitrovice, za jutarnji program Kurir televizije, o cenama na pijačnim tezgama izveštavala je Aleksandra Dražić - novinar Kurira.

- Na beogradskim pijacama pojavile su se nove sezonske namirnice, a posebnu pažnju kupaca privukao je kukuruz za kuvanje. Cena jednog klipa trenutno iznosi oko 50 dinara, dok se na pojedinim tezgama može pronaći i za 60 dinara. Pored kukuruza, u ponudi su i paprika, paradajz, krastavac, breskve i kajsije, a cene se razlikuju u zavisnosti od tezge i kvaliteta proizvoda. Paprika se prodaje po ceni od oko 100 do 130 dinara po kilogramu, dok se breskve mogu pronaći za 60 dinara po kilogramu - rekla je Dražić.

1/3 Vidi galeriju Cene voća i povrća na pijačnim tezgama u Sremskoj Mitrovici Foto: Kurir Televizija

Razlike u cenama od tezge do tezge

Prodavci su ukazali na razlike u cenama sezonskih proizvoda i objasnili od čega najviše zavisi njihova vrednost na pijacama.

- Paradajz je među najtraženijim proizvodima, a njegova cena varira od 120 do 150 dinara po kilogramu. Prodavci navode da razlika u ceni zavisi od vrste i kvaliteta, pa se skuplji paradajz uglavnom izdvaja zbog ukusa i sorte. Na pijacama se mogu naći i krastavci po ceni od oko 80 dinara, kajsije koje se prodaju i na gajbe za oko 100 dinara, dok je luk oko 100 dinara. Cena krompira na pojedinim tezgama dostiže i 300 dinara. Kupci tako imaju veliki izbor, ali i različite cene istih proizvoda, pa se konačan iznos često razlikuje od tezge do tezge. Ponuda sezonskog voća i povrća narednih nedelja očekuje se da bude još bogatija, kako domaći proizvodi budu pristizali u većim količinama - navela je.

A u Beogradu, za emisiju "Redakcija", cene voća i povrća proveravao je Pavle Ivković - novinar Kurira.

Cene su drastično više na beogradskim pijacama nego u Sremskoj Mitrovici. Primera radi, kukuruz za kuvanje, od kojeg je i krenula Aleksandra, tamo košta 50 dinara, dok je na beogradskim tezgama i do 100 dinara. Kakve su ostale cene sezonskog voća, za Kurir televiziju, otkrila je sagovornica.

- Borovnice prve klase su 800 dinara, dok je bobičasto voće, odnosno kupina, oko 700 dinara. Kajsije zavise od veličine i stepena zrelosti, a cena se kreće od 100 do 150 dinara po kilogramu. Ko još nije skuvao džem, trebalo bi da požuri, jer se berba kajsija ovih dana završava. Kajsije su najtraženije. Aktuelne su zbog pripreme zimnice, ali i zato što je ova sorta odlična za jelo i za pravljenje džema. Reč je o sorti "kečmenska ruža". Lubenica je 80 dinara po kilogramu, dok se cena dinje kreće od 60 do 100 dinara, u zavisnosti od sorte - upozorila je sagovornica.

Foto: Kurir Televizija

Cena trešanja je ostala ista i trenutno iznosi oko 250 dinara po kilogramu. Kada je reč o povrću, paradajz i krastavac i dalje drže cenu, jer su među najtraženijim sezonskim namirnicama koje se svakodnevno koriste. Zelena salata trenutno košta oko 200 dinara po kilogramu, dok se tikvice prodaju po istoj ceni.

Na pijacama je primetna i povoljna cena pečenja, koja trenutno iznosi oko 1.500 dinara po kilogramu, što je, prema procenama prodavaca, znatno niže u odnosu na stanje na tržištu prethodnih nedelja.

05:43 Kukuruz 100 dinara, paradajz 150, borovnice 800! Evo koliko sada košta voće i povrće na pijacama Izvor: Kurir televizija

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