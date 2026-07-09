RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda namenjenog bebama te o hitnom povlačenju istog iz prodaje usled rizika od povreda.

Kako se navodi u pitanju je marama za nošenje beba, napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom. Nosiljka za bebe ne sadrži uputstvo za upotrebu što može dovesti do toga da dete ne bude pravilno obezbeđeno u njoj te do rizika od pada i zadobijanja povreda.