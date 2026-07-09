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RAPEX sistem za brzu razmenu informacija o nebezbednim proizvodima koji su stavljeni na jedinstveno tržište EU izdao je upozorenje o neispravnosti proizvoda namenjenog bebama te o hitnom povlačenju istog iz prodaje usled rizika od povreda.

Kako se navodi u pitanju je marama za nošenje beba, napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom. Nosiljka za bebe ne sadrži uputstvo za upotrebu što može dovesti do toga da dete ne bude pravilno obezbeđeno u njoj te do rizika od pada i zadobijanja povreda.

Podaci o proizvodu

Proizvod: Nosiljka za bebe (marama za nošenje beba)

Naziv: BD30 - Echarpe pour bébé

Broj serije (Batch number): b202401253

Tip / Broj modela: BD30

Opis proizvoda: Nosiljka za bebe napravljena od bele tkanine sa crnim šarama i plastičnom kopčom.

Zemlja porekla: NR Kina

Vrsta rizika: Povrede

Onlajn trgovac (Online trader): TikTok shop

Biznis Kurir

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