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Zadnje doboš-kočnice nisu nestale iz automobila – često su dovoljne za normalnu vožnju, jeftinije su i izdržljivije, ali ostaje pitanje gde je granica njihove opravdanosti u modernim i skupljim vozilima. U većinu modernih automobila više se ne ugrađuju doboš-kočnice, iako njihova ugradnja pozadi ima svoje opravdanje. Često je reč o povoljnijoj komponenti, pa ih zato i danas viđamo, posebno na jeftinijim modelima, komercijalnim vozilima i pikapovima.

Disk vs. Doboš: Gde je prava ušteda?

Postavlja se pitanje: koliko su zaista doboš-kočnice jeftinije od disk-kočnica?

Mnogi gradski modeli u početnom paketu opreme i sa osnovnim motorima pozadi imaju doboš-kočnice. Tek sa višim paketima opreme i kod snažnijih motora pozadi se pojavljuju diskovi. Slična je priča i sa kompaktnim vozilima. Iz perspektive rezervnih delova, razlika između ova dva rešenja na prvi pogled ne deluje dramatično, ali evo kako izgleda stvarna računica:

Zadnje disk-kočnice: Par zadnjih diskova zajedno sa kočionim pločicama za manje automobile obično se kreće između 70 i 100 evra. Međutim, zadnja kočiona čeljust često košta više od 100 evra po komadu.

Zadnje doboš-kočnice: Kompletan set zadnjih doboša i kočionih paknova košta otprilike 40 do 60 evra, dok kočioni cilindar obično košta između 60 i 80 evra.

Kada se uračuna materijal za montažu i pripadajući delovi, ukupna razlika između rešenja sa dobošem i diskom na zadnjoj osovini može iznositi od 100 do 150 evra po vozilu.

Računica proizvođača naspram potreba vozača

Za prosečnog kupca, 100 do 150 evra je iznos koji se lako može opravdati boljim hlađenjem i stabilnijim performansama kočenja koje nude diskovi. Međutim, iz ugla proizvođača automobila, to je suštinska razlika u ceni – posebno za modele koji se proizvode u stotinama hiljada primeraka godišnje.

Zato proizvođači i dalje pribegavaju zadnjim doboš-kočnicama za jeftine i osnovne verzije: ne zato što su tehnički bolje, već zato što su jeftinije i sasvim dovoljne sa stanovišta homologacije i stvarne svakodnevne upotrebe.

Ipak, to ne znači da doboš-kočnice predstavljaju veliki kompromis iz ugla vozača. Naprotiv, one su u mnogo čemu izdržljivije od disk-kočnica, jer je njihova zatvorena konstrukcija znatno bolje zaštićena od prljavštine, vode i soli sa puta.