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Video je nastao u jednom španskom hotelu, gde je gošća zabeležila prizor koji se odvija čim se otvore vrata bazenskog prostora.

Na snimku se vidi kako turisti stoje u redu i čekaju trenutak kada će osoblje otključati vrata. Čim se to dogodi, nastaje pravi haos: gosti trče prema ležaljkama, zauzimaju ih peškirima i pokušavaju da obezbede „najbolje pozicije” za dan na suncu.

Lavina komentara i nezadovoljstvo korisnika

Ovaj snimak je ubrzo postao viralan i izazvao oštre reakcije. Mnogi su se zgražavali nad prizorom, ističući da takav odmor apsolutno nema nikakve veze sa opuštanjem.

Evo nekih od najupečatljivijih komentara:

"Svaki hotel bi trebalo da dodeli ležaljke po broju sobe."

"Platiš 2.000 evra i onda trčiš kao lud do bazena, ovo je noćna mora."

"Trebalo bi da bude dovoljno ležaljki za sve. Ne bi trebalo da se boriš za mesto na odmoru."

Fenomen poznat kao "ratovi peškira" tako je i ove sezone postao jedna od najčešćih i najžešćih letnjih tema. Svake godine iznova otvara raspravu o kulturi ponašanja na odmoru, pretrpanim hotelima i večnoj borbi za savršenu ležaljku.