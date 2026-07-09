Slušaj vest

Zaraza je sada potvrđena i na jednoj od najvećih farmi u regionu, u Hrtkovcima, koja broji čak 10.000 grla svinja. Plan je da se nad zaraženim svinjama izvrši eutanazija.

Ministar za poljoprivredu, vodoprivredu i šumarstvo Srbije Dragan Glamočić kaže da protiv virusa nema vakcinacije u Evropi.

- Nažalost, eutanazija je deo posla. Virus je registrovan u više od 70 zemalja sveta, uključujući i 16 iz Evrope – tu je i u našem susedstvu, u Bosni i Hercegovini, Mađarskoj, Rumuniji... Vreba sa svih strana, a kod nas najviše u Sremskom i Mačvanskom okrugu, gde je i najviše svinja - kaže Glamočić.

Ističe da će najveći broj svinja biti pogubljen tokom dana i sutra.

- Virus mora da se što pre ukloni. Država će nadoknaditi štetu vlasniku farme, ali sada šest meseci do godinu dana neće ponovo moći da drži nove svinje. Samo jedan trenutak nepažnje i virus ulazi na farmu - navodi ministar poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva.

Apeluje na lokalne vlasti da vode računa o higijeni.

- Mora da se vodi računa, virus je među nama devet godina. Jedino ga možemo suzbiti disciplinom. Napominjem da virus ne može da pređe na ljude, ni putem mesa, niti na bilo koji drugi način - navodi Glamočić.