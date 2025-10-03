U klanicama na području šumadijskog regiona porasne su cene tovnih svinja

U okolini Sremske Mitrovice u selu Ravnje pojavila se afrička kuga svinja. Kakve su mere zaštite na snazi za jutarnji program Kurir televizije "Redakcija" otrkio je Radoslav Panić, načelnik Gradske uprave za poljoprivredu.

- Imali smo je u tri mesne zajednice, Radenković, Bosut i sada Ravnje. Virus kao virus je nepredvidiv.Miruje jedan određeni vremenski period, a ne znamo kada može da bukne - objašnjava Panić.

Kaže da je u selu Ravnje situacija specifična.

- Velika je frekvencija mašina i radova u polju i može da dođe do zaraze, a posebno u podnebljima gde postoji dosta šuma i mogućnost prolaska divljih svinja koji su sami nosioci zaraze afričke kuge svinja.

Šta ovakva situacija predstavlja za stočare i koje mere je neophodno preuzeti?

- Koriste se samo mere prevencije u pogledu dezinfekcije samih objekata, mehanizacije koja prolazi kroz dvorišta. Vakcina još uvek ne postoji, kada će biti i da li će biti to ne znamo. Ozbiljni farmeri znaju da se koriste dezinfekciona sredstva prilikom ulazka u objekte i da se postavljaju dezobarijere - naglašava Panić.

Kaže i da je zabranjena trgovina svinjama u zaraženim i u ugroženim područjima, odnosno u svim područjima na 3 km od žarišta i u krugu gde je zabranjena trgovina svinjama.

- Veterinarske službe su na terenu i to se kontroliše.

