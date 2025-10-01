Slušaj vest

Bolest nije opasna za ljude i ne prenosi se na čoveka, ali nanosi veliku štetu stočarstvu, pa je među meštanima i vlasnicima farmi porasla zabrinutost.

Odmah po prijavi, veterinarske ekipe izašle su na teren i sprovele hitne postupke: zaražene i sumnjive životinje u broju od oko 50 svinja su eutanazirane, dok je u zoni žarišta uvedena zabrana kretanja domaćih svinja uz striktno poštovanje biosigurnosnih mera, uključujući dezinfekciju opreme, obuće i vozila i pojačan nadzor svih ulaza i izlaza sa gazdinstava.

Nadležni apeluju na vlasnike da odmah prijave svako sumnjivo uginuće ili promenu zdravstvenog stanja, da ne uvode nova grla bez kontrole i odobrenja i da se pridržavaju svih uputstava kako bi se sprečilo dalje širenje zaraze i smanjila ekonomska šteta.

„Afrička kuga svinja već je ranije zabeležena na području Grada Sremska Mitrovica, u selima Radenković i Bosut“, izjavio je Radosav Panić, načelnik Gradske uprave za poljoprivredu, dodajući da se sve mere sprovode u skladu sa propisima i u saradnji sa veterinarskim službama na terenu.

Prema najavi, čim vremenski uslovi to dozvole, sledi kompletna dezinfekcija pogođenih gazdinstava uz produžen epidemiološki nadzor, dok na zaraženom području ostaju na snazi ograničenja prometa svinja najmanje 15 dana od poslednjeg potvrđenog slučaja, a naknadni transport je dozvoljen samo uz strogo poštovanje biosigurnosnih protokola. Država je najavila naknadu štete vlasnicima pogođenih gazdinstava, budući da je eutanazija zakonska mera u ovakvim situacijama.

Krajem avgusta AKS je prvi put potvrđena na teritoriji Sremske Mitrovice, najpre u selu Radenković, gde su u dva gazdinstva preventivno uklonjene sve svinje kako bi se zaustavilo širenje bolesti. Prvi slučaj zabeležen je 3. avgusta, a drugi je potvrđen oko deset dana kasnije, što je nametnulo višenedeljni režim pojačanog nadzora i dezinfekcionih barijera.

Dana 12. septembra u naselju Bosut prijavljena su nova žarišta u tri domaćinstva, sa dodatnih oko 50 eutanaziranih svinja, a nadležne službe su tada pooštrile kontrole kretanja i sprovođenje biosigurnosti u pogođenim i susednim selima. Sada potvrđeni slučaj u Ravnju uklapa se u tu hronologiju širenja, a cilj uvedenih mera je da se lanac prenosa preseče i da se zaraza lokalizuje.