HRVATIMA PRETI NESTAŠICA NAJLEPŠE SLANE POSLASTICE? Nedostatak sirovina problem za proizvođače pršuta!
Istarski proizvođači su zbog afričke svinjske kuge suočeni sa nedostatkom kvalitetne sirovine koja, s obzirom na EU zaštitu izvornosti, propisuje isključivo svinje iz produženog tova s područja pet hrvatskih županija, dok proizvođači ostala tri zaštićena hrvatska pršuta – krčkog, drniškog i dalmatinskog – na nivou EU imaju zaštitu geografskog porekla pa sirovinu uglavnom nabavljaju iz susednih zemalja.
Međutim, svi proizvođači pršute u Hrvatskoj dele probleme poput inflacije i visokih ulaznih troškova, porasta cene svinjskog mesa te nešto skuplje proizvodnje sertifikovanih pršuta.
- Uprkos velikim izazovima na tržištu, hrvatski pršuti imaju sigurnu budućnost jer iza njih stoje generacije proizvođača, veliko znanje, iskustvo i posvećenost, a festival u Drnišu najbolji je pokazatelj te snage - ističe potpredsednik HOK-a Joso Smolić, dodavši da Hrvatska obrtnička komora kontinuirano podržava proizvođače autentičnih proizvoda koji su najveći čuvari baštine.
- Cene pršuta nisu pratile visinu inflacije ni ogroman rast troškova proizvodnje. Iako se mi proizvođači proteklih godina suočavamo s poskupljenjima sirovine, energije i rada, kako bismo ostali konkurentni i zadržali kupce, minimalno smo korigovali cene. Pršuta je proizvod vrhunskog kvaliteta i dugotrajne proizvodnje, a naš cilj je da očuvamo njegovu dostupnost potrošačima, čak i kada to znači manju zaradu za proizvođače - poručuje predsednik Udruženja proizvođača drniškog pršuta Drago Pletikosa.
Kaže da istinski ljubitelji pršuta nikada ne pitaju za cenu. Njima je najvažniji kvalitet, a upravo je po tome nadaleko poznat drniški pršut. Pletikosa naglašava da se u Drnišu danas proizvede oko 50 hiljada komada pršuta, od čega je deset odsto zaštićeni drniški pršut.
Proizvođači pršuta u Drnišu, na Kvarneru, u Istri i Dalmaciji nemaju problema s plasmanom. Reč je o vrhunskim proizvodima, bez aditiva, a jedini konzervans im je morska so, pa su izuzetno traženi. Osim toga, proizvodi ih se dvostruko manje nego što ih se pojede.
Tačnije, na godišnjem nivou proizvede se oko 500 hiljada komada, a pojede više od milion komada pršuta. Drugim rečima, 500 hiljada dolazi iz uvoza.
