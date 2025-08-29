Slušaj vest

Istarski proizvođači su zbog afričke svinjske kuge suočeni sa nedostatkom kvalitetne sirovine koja, s obzirom na EU zaštitu izvornosti, propisuje isključivo svinje iz produženog tova s područja pet hrvatskih županija, dok proizvođači ostala tri zaštićena hrvatska pršuta – krčkog, drniškog i dalmatinskog – na nivou EU imaju zaštitu geografskog porekla pa sirovinu uglavnom nabavljaju iz susednih zemalja.

Međutim, svi proizvođači pršute u Hrvatskoj dele probleme poput inflacije i visokih ulaznih troškova, porasta cene svinjskog mesa te nešto skuplje proizvodnje sertifikovanih pršuta.

Proizvođači na kolenima Foto: Shutterstock

- Uprkos velikim izazovima na tržištu, hrvatski pršuti imaju sigurnu budućnost jer iza njih stoje generacije proizvođača, veliko znanje, iskustvo i posvećenost, a festival u Drnišu najbolji je pokazatelj te snage - ističe potpredsednik HOK-a Joso Smolić, dodavši da Hrvatska obrtnička komora kontinuirano podržava proizvođače autentičnih proizvoda koji su najveći čuvari baštine.

- Cene pršuta nisu pratile visinu inflacije ni ogroman rast troškova proizvodnje. Iako se mi proizvođači proteklih godina suočavamo s poskupljenjima sirovine, energije i rada, kako bismo ostali konkurentni i zadržali kupce, minimalno smo korigovali cene. Pršuta je proizvod vrhunskog kvaliteta i dugotrajne proizvodnje, a naš cilj je da očuvamo njegovu dostupnost potrošačima, čak i kada to znači manju zaradu za proizvođače - poručuje predsednik Udruženja proizvođača drniškog pršuta Drago Pletikosa.

Istinski ljubitelji pršuta nikada ne pitaju za cenu Foto: RINA

Kaže da istinski ljubitelji pršuta nikada ne pitaju za cenu. Njima je najvažniji kvalitet, a upravo je po tome nadaleko poznat drniški pršut. Pletikosa naglašava da se u Drnišu danas proizvede oko 50 hiljada komada pršuta, od čega je deset odsto zaštićeni drniški pršut.

Proizvođači pršuta u Drnišu, na Kvarneru, u Istri i Dalmaciji nemaju problema s plasmanom. Reč je o vrhunskim proizvodima, bez aditiva, a jedini konzervans im je morska so, pa su izuzetno traženi. Osim toga, proizvodi ih se dvostruko manje nego što ih se pojede.