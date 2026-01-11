Slušaj vest

Nedavni finansijski kolaps kompanije First Brands, jednog od najvećih svetskih dobavljača auto-delova, i njenog hipotekarnog zajmodavca, Tricolor, oba sa sedištem u SAD, privukli su povećanu pažnju glavnih "igrača" i regulatora na globalnom finansijskom tržištu kao mogući signal nove globalne finansijske krize.

U oba slučaja, prava finansijska slika kompanija je uspešno prikrivana od poverilaca uprkos svim regulatornim okvirima i naporima koji su intenzivirani nakon globalne krize 2008. godine, koja bi se sada mogla ponoviti sa "epicentrom" ne u bankarskom sektoru, već u "realnom" sektoru.

Jedna od "žrtava" finansijskog brodoloma Tricolor-a je najveća svetska investiciona banka, JP Morgan, koja je u pomenutom slučaju proglasila "značajnu finansijsku izloženost".

Foto: AP/Julia Nikhinson

- Videli smo i primetili da ima više prevara, posebno u kreditiranju zasnovanom na imovini. Neki ljudi misle da je prevara kanarinac u rudniku uglja, što znači da ako dužnici postanu prevaranti, iscrpeli su sve druge opcije - komentarisao je za američki poslovni portal Cityam.com Filipo Gori, jedan od šefova globalnog bankarskog sektora JP Morgan-a.

Posmatrajući širu sliku pojedinačnih bankrotstava izazvanih prevarnim bilansima stanja, Gori pita: "Da li bi ovo moglo biti rano upozorenje da se ekonomski ciklus okreće?". Koliko je, dodao je, idiosinkratičnih događaja potrebno pre nego što ovo postane trend?

- To je pitanje koje sebi postavljamo. Čini se da sve ide dobro, ali moramo biti oprezni jer će stvarima doći kraj - zaključio je Gori, čiji se komentar zasniva na izjavi guvernera Britanske centralne banke, Endrua Bejlija, u vezi sa fijaskom sa First Brands i Tricolor.

Rano upozorenje

Bejli je u govoru u Domu lordova britanskog parlamenta izrazio uverenje da pomenuti slučajevi "mogu biti upozorenje na mnogo veće finansijske probleme koji dolaze". Britanski guverner je takođe pomenuo metaforu "kanarinaca u rudniku", koju je poslovni svet pozajmio iz rudarstva. Kanarinci se koriste u rudnicima za rano otkrivanje eksplozivnih gasova kao što je metan.

- Ne želim da zvučim previše zloslutno u ovom trenutku. Da li nam ovi slučajevi govore nešto fundamentalnije o sektoru privatnih finansija i privatne imovine? Kada govorimo o načinu na koji su se ovde odobravali krediti kod privatnih kredita, sve je počelo sa onim što se nekada nazivalo sečenje, deljenje i tranširanje kreditnih struktura. Pre finansijske krize, obično počinju da se oglašavaju upozoravajući alarmi - rekao je Bejli, čija je zamenica Sara Briden izrazila uverenje da "poslovanje kompanija First Brands i Tricolor karakteriše visok leveridž, neprozirnost, složenost i loša standardna procena rizika".

Foto: Angela Weiss / AFP / Profimedia

Prema nezvaničnim informacijama u britanskim medijima koje su usledile nakon pomenutih izjava Bejlija i Bridena, Centralna banka na Ostrvu će podvrgnuti ceo privatni sektor tamo stres testu kako bi utvrdila stvarno stanje njegovih finansija.

Do loma u kompaniji First Brands, sa sedištem u Ročesteru, u Mičigenu, došlo je ove jeseni zbog protivljenja akcionara novom planu zaduživanja kompanije, koja je između 2018. i 2022. godine pozajmila oko 5 milijardi dolara zbog oko dvadesetak akvizicija na tržištu. Nakon što su akcionari praktično izrazili nepoverenje u menadžere, rukovodstvo First Brands-a je pokrenulo postupak stečaja, a prema izveštajima medija, dug kompanije je dostigao 11,6 milijardi dolara. Istovremeno, vlasnici su stavili imovinu First Brands-a na prodaju, nudeći investitorima novu priliku za razvoj kompanije na severnoameričkom tržištu auto-delova vrednom 400 milijardi dolara.

Lažni kolaterali

Trikolor je takođe podneo zahtev za stečaj. Ta firma, prema podacima Ministarstva pravde SAD, je upravljala imovinom vrednom 2,2 milijarde dolara. Prema istom izvoru, oko 800 miliona dolara u deklarisanoj imovini Trikolora nije bilo pokriveno zakonskom zalogom, zbog čega je kancelarija državnog tužioca Njujorka objavila optužnicu protiv nekoliko direktora Trikolora, uključujući izvršnog direktora i osnivača Danijela Čua. Potonji, prema saopštenju Ministarstva pravde SAD, suočava se sa doživotnom zatvorskom kaznom na osnovu optužnice.

- Trikolor je više puta lagao banke i druge zajmodavce, uključujući falsifikovanje informacija o auto-kreditima i dvostruko obezbeđivanje kolaterala. Prevara je postala sastavni deo poslovne strategije Trikolora. Rezultat kolapsa od milijardu dolara naštetio je bankama, investitorima, zaposlenima i kupcima. Takođe je potkopao poverenje u naš finansijski sistem. Njujorčani i svi Amerikanci žele da vide da se ova kontinuirana kriminalna preduzeća zatvore i da se njihovi lideri izvedu pred lice pravde- rekao je državni tužilac Džej Klejton.

Foto: AP/Richard Drew

Prema CNN-u, Trikolor je svoj rast poslovanja zasnivao, između ostalog, na kreditiranju kupaca automobila koji ne samo da nisu imali kreditnu dokumentaciju, već ni lična dokumenta, poput ilegalnih imigranata. Stavljajući bankrot Trikolora u širi kontekst američkog regulatornog okvira i poslovanja na tamošnjem tržištu, Ašok Bahtija iz ugledne advokatske firme Neuberger&Berman podseća da su postojali upozoravajući znaci da bi se tako nešto moglo dogoditi, poput kombinacija dilerstva sa finansiranjem, što je, ističe, ometalo vidljivost poslovanja Trikolora.

- Postoje i neobično visoke stope naplate neizmirenih kredita... Sektor hartija od vrednosti podržanih imovinom na tržištu u celini je posebno porastao, sa prosečnog neizmirenog salda od 702 milijarde dolara u periodu od 2013. do 2020. na skoro 900 milijardi dolara u avgustu 2025. godine, prema podacima Banke Amerike. Kako ciklus napreduje, sumnjiviji krediti imaju tendenciju da se umnožavaju, posebno ako se ekonomija omekša i uslovi kreditiranja se pooštre - kaže Bahtija.