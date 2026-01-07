Slušaj vest

Dok srpska strana najavljuje da će redovan putnički saobraćaj između Beograda i Budimpešte biti uspostavljen najkasnije u maju, iz Mađarske ovih dana stižu konkretnije i detaljnije informacije o skorom puštanju u saobraćaj deonice pruge kroz njihovu zemlju čije otvaranje je jedan od glavnih preduslova za vraćanje direktnog železničkog saobraćaja između dve zemlje posle više godina. Naime, kako izveštava Világgazdaság, a prenosi hungarytoday.hu, ukoliko TÜV (Udruženje za tehničke preglede), koje je angažovalo Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske, utvrdi da je sve u redu, mađarska vlada će sredinom februara odobriti prevoz putnika na mađarskoj deonici železničke pruge Budimpešta–Beograd.

Hibridna tehnologija

Kako se navodi, Mađarskoj su radove usporili izazovi poput instalacije i integracije moderne bezbednosne opreme, koja je neophodna za brze vozove. Pored toga, kao članica EU, zemlja je morala da se pridržava strožih propisa za javne nabavke i druge procedure, što se pokazalo kao dugotrajnije od propisa koji važe na srpskoj strani.

Ovo je, pojašnjava se u tekstu, bitno zbog prisustva Kine, jer Izvozno-uvozna banka Kine ne samo da finansira oko 85% troškova mađarske deonice u formi kredita, već Kinezi isporučuju i tehnička rešenja i železničke sisteme za Mađarsku.

Foto: Nemanja Nikolić

U tekstu se podseća da je dobro poznato da bezbednosni i signalni sistemi koje je Kina planirala za brzu železnicu nisu imali operativne licence EU i stoga nisu bili u skladu sa standardizovanim zahtevima Evropske unije za ETCS (Evropski sistem upravljanja vozovima). Ovo je na kraju prevaziđeno upotrebom hibridne tehnologije (u ovoj oblasti nije korišćena samo kineska tehnologija), koja je, iako zastarela, omogućila vozovima da putuju brzinom od 160 km/h u Mađarskoj, čak i u maglovitim uslovima.

Zbog svega toga je Ministarstvo građevinarstva i saobraćaja Mađarske naručilo od nemačkog TÜV-a da najkasnije do januara sprovede nezavisnu reviziju koja temeljno ispituje tehničke, finansijske i bezbednosne uslove železničke pruge Budimpešta–Beograd.

- Nakon tragedije u Novom Sadu, angažovali smo međunarodnu inspekcijsku kompaniju, nezavisnu od mađarske države, kineske i svih ostalih uključenih strana, da pregleda tehničke, finansijske i bezbednosne uslove na železničkoj pruzi Budimpešta–Beograd - objasnio je mađarski ministar Janoš Lazar na saslušanju pred Ekonomskim odborom parlamenta početkom decembra.

Ukoliko TÜV utvrdi da je sve u redu, mađarska vlada će odobriti putnički prevoz od sredine februara. Uzgred, probni rad je već počeo u decembru.

Kako podsećaju mađarski mediji, prema izveštajima u srpskoj štampi, Beč će takođe biti povezan sa železničkom linijom Beograd–Budimpešta. Kada se projekat proširenja železnice završi, ne samo da će biti moguće putovati između srpske i mađarske prestonice za relativno kratko vreme, već i stići do austrijske prestonice bez presedanja. Kako mnogi Srbi i Mađari iz Vojvodine putuju između tri grada, značaj elektrifikovane, dvokolosečne brze pruge će nastaviti da raste. Trenutno putovanje od Beograda do Budimpešte traje oko osam sati, ali kada projekat bude završen, to će se smanjiti na 2 sata i 40 minuta.

Beograd-Budimpešta-Beč

Železnička kompanija MÁV (Mađarske državne železnice) potvrdila je Világgazdaság-u da će zaista postojati veza između Beograda, Budimpešte i Beča, sa dva voza. Istakli su da rekonstrukcija železničke pruge Budimpešta–Beograd neće samo poboljšati železničku vezu između dve zemlje. Kako je objašnjeno, zahvaljujući modernizaciji u konsultaciji sa austrijskom železničkom kompanijom, bivša pruga EuroCity Avala između Beča i Beograda preko Budimpešte biće vraćena u saobraćaj, a EuroCity Ivo Andrić, koja je ranije bila veza između Beograda i Budimpešte, sada će saobraćati do Beča. MÁV je takođe najavio da će veze biti koordinisane sa linijom EuroCity koja polazi na svakih sat vremena između Budimpešte i Beča.

Foto: Nemanja Nikolić

Podsetimo, putnički saobraćaj na srpskom delu pruge od Beograda do Subotice pušten je u oktobru prošle godine, ali bez zaustavljanja vozova u stanici Novi Sad, u kojoj oni ne staju od tragedije 1. novembra 2024. kada je zbog pada nadstrešnice nastradalo 16 nedužnih osoba. Šta će sa ovom staničnom zgradom biti i kada i da li će ona uopšte biti vraćena u funkciju i dalje nije poznato. Ono što se zna jeste da će Ekstra-Auto Transport i Saobraćajni institut CIP izvoditi radove na uređenju Tehničko-putničke stanice u Novom Sadu, koja će Novosađanima služiti kao alternativa za železničku stanicu koja je van funkcije i čija stabilnost još nije detaljno ispitana do kraja.

Inače, vozovi na srpskoj deonici brze pruge već duže nisu, kao u prve dve, dve i po godine saobraćaja, tačni u minut i sve češća su njihova kašnjenja u polasku, ili ako ne u polasku ono u dolasku - i kada je reč o regio ekspres vozovima, ali i Sokolu. Ta kašnjenja uglavnom su do desetak minuta, ali svakako su nesvatljiva ako se zna da se dešavaju na potpuno novoj pruzi na kojoj saobraćaju moderni, novi vozovi.