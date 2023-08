OD BEOGRADA DO BUDIMPEŠTE USKORO VOZOM ZA SAMO 3 SATA: Srbija dobija brze vozove, do Niša ćemo umesto 6 putovati sat i 40 minuta

Prvi brzi voz koji je Srbija dobila 2022. saobraća rekonstruisanom prugom na relaciji Beograd – Novi Sad. Radovi na brzoj pruzi do Mađarske na relaciji Novi Sad – Subotica su u toku i biće završeni do 2025. godine. Istovremeno se gradi i brza pruga Beograd – Niš.

Nakon marta 2022. druge godine, kada je Srbija dobila brzi voz i rekonstruisanu prugu do Novog Sada, uveliko se radi i na novim projektima i brzim prugama. Građani Srbije će za koju godinu moći mnogo brže i do Mađarske i do Skoplja. Od Beograda će im trebati, do ovih relacija, oko 3 sata. Rokovi su jasno definisani, radovi su intenzivni, a mnogo toga već je precizno definisano.

BRZA PRUGA BEOGRAD - NIŠ

U februaru ove godine potpisana je prva tranša investiciong granta za izgradnju brze pruge Beograd – Niš od 598 milona evra u okviru finansijskog paketa za železnički koridor 10.

Nakon završetka ovog projekta Niš će od Beograda biti udaljen sat i po do sat i 40 minuta, što je velika razlika s obzirom da sada putujemo 6 sati. Predsednik Vučić je tada istakao koliko je važnost ove brze pruge i dodao da će se od Niša do Budimpešte putovati manje od 4 i po sata.

Brza pruga Beograd – Niš biće duga 230 kilometara, a završetak radova se očekuje 2029. godine.

BRZA PRUGA NOVI SAD - SUBOTICA

Izgradnja brze pruge Novi Sad-Subotica za brzinu od 200 kilometara na sat je u punom jeku. Aktivno i intenzivno se gradi na velikom broju lokacija duž cele trase, sa ciljem da projekat bude završen do kraja 2024. godine, saoptavaju iz preduzeća Infrastruktura železnice Srbije.

Do sredine jula, kako dodaju, položeno je oko 15 kilometara brze pruge na deonici Novi Sad – Sajlovo – Rumenka, a radi se i na postavljanju skretnica. Sredinom jula radilo se na postavljanju pragova između Novog Sada i Rumenke i na postavljanju šina između Rumenke i Kisača.

– Samo sredinom jula je iz Kine stiglo 216 komada šina, svaki dužine od po 50 metara, ukupne težine oko 650 tona. U proteklih godinu dana urađeno je 76% radova na donjem stroju, 67% radova na izgradnji mostova, propusta i podvožnjaka, a duž čitave trase izvode se radovi na izgradnji kontaktne mreže, telekomunikacija, signalizacije, staničnih zgrada i drugih objekata. Do sada su izvedeni radovi u vrednosti od skoro četrdesetak odsto ukupne vrednosti posla – naveli su iz preduzeća Infrastrukture železnice.

BRZA PRUGA BEOGRAD - BUDIMPEŠTA

Ministar građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Goran Vesić nakon jučerašnjeg sastanka sa mađarskim kolegom Janošem Lazarom najavio je završetak radova na brzoj pruzi Beograd – Budimpešta do 2025. godine i da je dogovoreno da se vozovi neće zaustavljati na granici.

– Kao što znate 2025. godine imaćemo brzu prugu između Beograda i Budimpešte i sada smo se dogovorili kako će ti vozovi raditi. To znači da carina i granični prelazi treba da budu u Beogradu i Budimpešti, da nema stajanja na granici jer suština brze pruge je upravo to, rekao je Vesić nakon sastanka sa Lazarom.

Mađarski ministar građevinarstva i investicija Janoš Lazar juče je naglasio da je cilj razgovora bio jačanje železničkog i drumskog saobraćaja između dve zemlje.

– Izgradićemo prugu između Budimpešte i Beograda. Povezaćemo prugom Suboticu i Segedin. I izgradićemo prugu između Subotice i Baje. Pored toga izgradićemo autoputeve pored državnih granica i omogućićemo priključivanje na autoputeve i kod Tompe i kod Herceg Santoa – rekao je Lazar.

BRZA PRUGA BEOGRAD - NOVI SAD

Brza pruga Beograd – Novi Sad otvorena je 19. marta 2022. druge. Ovo je jedan od najvećih i najznačajnijih infrastrukturnih projekata u vom delu Evrope. Brza pruga Beograd – Novi Sad ima 74,9 kilometara, od prestonice do Novog Sada stiže se za 36 minuta, brzinom od 201 kilometar na čas.

– Pruga do Budimpešte biće gotova do kraja 2024, a do Subotice ćemo uskoro putovati sat vremena i 18 minuta. Naš izvoz u Kinu je dostigao rekordnih 1,160 milijardi dolara, a robna razmena 6 milijardi dolara. Pokušavamo da dovedemo u Srbiju nove kineske investitore i da povećamo obim razmene i unapredimo naše odnose u sektoru usluga i informacionim tehnologijama – rekla je premijerka Ana Brnabić na godišnjici obeležavanja otvranja brze pruge.

