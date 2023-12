VEĆ DOGODINE NA SRPSKIM PRUGAMA 18 NOVIH VOZOVA: Očekuje se da linija Leskovac - Niš ponovi uspeh voza Soko! Plus voz NS - Pančevo

BEOGRAD - Na srpskim prugama će se naredne godine naći 18 novih vozova za regionalni saobraćaj, a očekuje se i otvaranje nekih novih pruga.

Vršilac dužnosti direktora "Srbijavoza" Ivan Bulajić najavljuje i uvođenje novih linija, kao i promene na starim. Ističe da se ljudi vraćaju železnici i očekuje da će uvođenje linije između Leskovca i Niša ponoviti uspeh pruge Beograd–Novi Sad.

Vršilac dužnosti generalnog direktora "Srbijavoza" Ivan Bulajić rekao je da će 2024. godina biti godina sa nekim od najvećih promena u redu vožnje od osnivanja kompanije 2015. godine.

“Dobijamo isporuke 18 novih vozova za regionalni saobraćaj i očekuje se otvaranje nekih novih pruga”, najavio je Bulajić.

Ističe i da su zbog potreba građana, pre svega Novog Beograda i Zemuna, sve linije koje saobraćaju iz pravca Vršca, pravca Niša, pravca Užica, produžili tako da ne završavaju svoju liniju u stanici “Beograd centar–Prokop”, već nastavljaju kroz tu stanicu do stanice Novi Beograd i stanice Zemun.

Bulajić za RTS navodi da će novi vozovi biti uvođeni u saobraćaj od aprila pa sve do kraja godine, jedan po jedan, kako budu stizali iz fabrike.

Na svim prugama uvešće tzv. intersiti vozove, odnosno ono što je nekada bilo poznato kao poslovne vozove. To znači da će, na primer, na liniji od Beograda do Užica postojati polasci koji će stajati samo u većim mestima – u Valjevu, Požegi, Kosjeriću i stizati u Užice za ispod tri sata.

U novim vozovima će postojati mašina za piće, postojaće dva toaleta i sedišta će biti daleko udobnija, najavljuje Bulajić.

Ukazuje da će kruna promena biti uvođenje novih linija.

“Pre svega mislim na linije od Novog Sada do Sremske Mitrovice, ta linija do sada nije postojala. Uvešćemo u toku godine liniju od Pančeva do Novog Sada, takođe ćemo sve linije koje dolaze iz pravca Pančeva produžiti do Pazove, tako da uvezujemo i grad Pančevo sa gradom Beogradom što će umnogome olakšati putovanje našim putnicima“, rekao je Bulajić za RTS.

Ljudi se vraćaju železnici Ističe da su 2021. prevezli 2,6 miliona putnika, a da ovih dana očekuju da ta brojka pređe sedam miliona. “Definitivno se ljudi vraćaju železnici. Ono što mislim da će nam jako pomoći da iduće godine još značajnije cifre ostvarimo, to je što ćemo posle dužeg vremena otvoriti liniju između Leskovca i Niša. To je pruga koja treba da se završi krajem godine i tu očekujemo da bukvalno ponovimo uspeh koji smo imali na liniji Beograd-Novi Sad, samo na delu između Leskovca, Niša i Aleksinca“, navodi Bulajić.

Kurir.rs/RTS