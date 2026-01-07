Slušaj vest

U Srbiji je u novembru, prema najnovijim podacima Nacionalne službe za zapošljavanje (NSZ), bilo nezaposleno 337.306 ljudi, što je za 16.732 manje nego pre godinu dana kada se na evidenciji NSZ nalazilo 354.038 nezaposlenih.

Među nezaposlenima je bilo znatno više žena nego muškaraca, pošto je u ukupnom broju onih koji su tražili posao, žena bilo 189.780.

U novembru, koji je poslednji statistički obrađen, na evidenciju se prijavilo 18.999 radnika, a 10.434 sa spiska nezaposlenih NSZ dobilo je posao.

Foto: Shutterstock

Najtraženije zanimanje prema prijavljenim potrebama u novembru bilo je čistač prostorija. Za čistače hotela, kancelarija, toaleta poslodavci su oglasili 725 slobodnih radnih mesta.

Na drugom mestu su bili programeri sa 500 ponuđenih radnih mesta, zatim pomoćni radnici u kuhinji kojih je traženo 450, te kuriri sa 398 ponuda za posao.