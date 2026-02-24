- Ciljano smo želeli da obiđemo preduzeća i preduzetnike koji nisu iz komplementarnih industrija, već različitih, kako bismo stvorili celovitiju sliku o njihovom trenutnom poslovanju. Da vidimo na koji način država može da doprinese njihovom razvoju. Evo četiri potpuno različite kompanije smo posetili. Na šta sam posebno ponosna jeste da u apsolutno svim kompanijama, preduzećima i preduzetnicima, kao i gazdinstvima, smo videli želju i spremnost za rastom i razvojem. A njihov potencijal je zaista ogroman. Svi imaju potencijal za dalji plasman proizvoda. Neophodna su im dodatna sredstva kako bi investirali i nabavili novu opremu, povećali kapacitete proizvodnje, cenovno su svi konkurentni. Kroz aktuelne konkurse odnosno programe Ministarstva privrede koji su i trenutno aktuelni i koji će, očekujem u petak biti otvoreni, nakon sednice Vlade, te kompanije će moći da apliciraju. Neke su korustili sredstva prošle godine, neki će nabaviti opremu koja će sigurno doprineti lakšoj i bržoj proizvodnji. Ovo je privredni ambijent koji ima potencijal za razvoj. Kao država ćemo se lično uključiti. Prve dve kompanije koje smo posetili imaju potrebu i da zapošljavaju i to ćemo kao država ispratiti. Uz našeg predsednika Aleksandra Vučića, i Vladu, i predsednika Vlade, se borimo za nova radna mesta i investicije. To je u našem fokusu. U pitanju su veliki i značajni projekti koji obezbeđuju 50 do 100 posto bespovratnih sredstava. Divan dan u Smederevskoj Palanci. Evo završavamo posetu u vinariji gde ćemo sa domaćinima razgovarati na koji način možemo dalje da im pomognemo. Borimo se za razvoj Smederevske Palanke i uverena sam da ćemo, na čelu sa našim predsednikom, u godinama pred nama i dodatno je razvijati. Razgovaraću sa predsednikom opštine o infrastrukturnim projektima. Njihova realizacija će omogućiti brža privredna kretanja - rekla je Mesarović.