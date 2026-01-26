Slušaj vest

Potpredsednica Vlade i ministarka privrede Adrijana Mesarović uručila je danas, u Etnografskom muzeju, 32 sertifikata za stare i umetničke zanate i poslove domaće radinosti dobitnicima iz 12 okruga.

- Mi kao država činimo sve da stari zanati ne nestaju, da traju, da čuvamo tradiciju imajući u vidu da kroz stare zanata, domaću radinost, čuvamo i kulturno nasleđe. Ministarstvo privredeveć treću godinu uzastopno, na inicijativu našeg predsednika objavljuje i program podrške u vidu davanja bespovratnih sredstava i to 100 posto, kao vid finansijske podrške. Današnje uručenje srtifikata predstavlja drugi segment onoga čime se Ministarstvo bavi. Mi smo organ koji ocenjuje, procenjuje i dodeljuje sertifikate. Do današnjeg uručivanja smo ukupno izdali 1360 sertifikata. Značajna je to brojka kojoj moramo biti posvećeni i u narednom periodu. Ovo je najveće priznanje da je vaših ruku delo, da izrađujete predmete od prirodnih materijala - rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović je navela da je osvećenost izuzetno važna, kako finansijska i kroz davanje sertifikata, i podsetila na niz pogodnosti koje su na raspolaganju.

- U okviru zakona je definisan niz pogodnosti. Zamolila sam ih da se obrate Ministarstvu privrede koje će kao svetodavni organ uvek pružiti sve moguće informacije. Činjenica da ste su se obučili za korišćenje fiskalnih kasa. Tu su i druge mogućnosti, kao što je oslobađanje dela poreza i doprinosa. Imaju i popuste u iznajmljivanju lokala koji su u vlasništvu lokalnih samouprava. Predložiću da se po okruzima organizuju i okrugli stolovi. Postupak sertifikacije nije lak ni jednostavan, ističem da oni zaista zaslužuju ove sertifikate i ponosna sam. Preko 30 sertifikata iz 12 okruga. To nam je govori koliko su zanati zastupljeni širom naše zemlje. Uverena sam da ćemo u narednom periodu izlaziti sa sve izraženijom i finansijskom i svakom drugom podrškom. Ideja je da ih da ih promovišemo sa žigom Ekspa. Da budu deo suvenira i promotivnog materijala za Ekspo. Da turisti to ponesu kao lepu uspomenu iz naše zemlje. Radićemo i na jednoj platformi koja se tiče njihove onlajn prodaje. Da im pogonemo i u tome. Čestitam svim dobitnicima - rekla je Mesarović.

Ministarka Mesarović je najavila da će resorno ministarstvo u februaru raspisati novi program podrške koji obezbeđuje 100 posto sredstava za ulaganja, ali i za nabavku sirovine, za trajna obrtna sredstva.

-Konkurs je u prethodne dve godine naišao na veliko interesovanje. Velika je bila zainteresovanost. Uvek smo morali da ga zatvaramo pre roka imajući u vidu broj prijava. Oni su čuvari kulturne baštine i tradicije - navela je Mesarović.