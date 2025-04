"U pitanju je sistemska podrška i ja pozivam zaista sva mikro, mala, srednja preduzeća i preduzetnike da se jave na aktuelne konkurse Ministarstva privrede i da iskoriste pomoć svoje države, odnosno podršku koja se kreće do čak 50 odsto bezpovratnih sredstava. Ministarstvo privrede je prošle godine podržalo čak 1.200 mikro, malih i srednjih preduzeća sa 5,2 milijardi dinara i upravo to potvrđuje činjenica da je u pitanju sistemska podrška naše države domaćoj privredi", navela je Mesarović i dodala da su uslovi za učešće na konkursu sada manje rigidni.

"To je konkurs za podršku mladima starosti od 20 do 35 godina za kreditnu liniju za sredstva koja mogu iznositi do pet miliona dinara", rekla je ona.