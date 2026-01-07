Slušaj vest

Na manje od sat vremena vožnje kolima od Beograda u dolini reke Toplice i između planina Suvobor i Maljen nalazi se jedan od poznatijih banjskih bisera u Srbiji. Banja Vrujci već decenijama je poznata po lekovitim, termalnim izvorima, a voda je tokom cele godine oko 26 stepeni, pa ne može da se zaledi ni po najhladnijoj zimi.

Priča o termalnoj vodi ovog kraja ima korene u narodnim predanjima. Legenda kaže da su su ovde rane vidali srpski junaci još od vremena Kosovske bitke, pa se veruje da je reka Gornja Toplica, koja protiče kroz banju, zapravo ime dobila po čuvenom srpskom junaku Milanu Toplici.

Ostalo je upisamo u istorijskim spisima da su se prvi organizovani oblici banjskog lečenja počeli da se razvijaju 1938. ali do ekspanzije ove banje dolazi tek nakon Drugog svetskog rata.

Termalni izvori i lekovita voda

Danas je banja Vrujci moderna oaza zdravlja, koja privlači goste iz cele Srbije i regiona. Srce Banje Vrujci čine njeni termo-mineralni izvori. Voda ovde izvire na temperaturi od 26 do 28 °C, što je dovoljno toplo da ostane prijatna tokom cele godine, čak i zimi. Ova voda je blago mineralizovana i bogata važnim elementima kao što su kalijum, magnezijum, selen.

U pojedinim istraživanjima se navodi da ova lekovita voda ima čak i prisustvo blagog radioaktivnog zračenja koje nije opasno za zdravlje, naprotiv karakteristika je vode koja se tradicionalno povezuje sa dodatnim lekovitim delovanjem.

U banji svi bazeni koriste direktno ovu termalnu vodu i ona se prirodno menja do sedam puta dnevno zahvaljujući protočnom sistemu što znači da voda ne stoji, već je sveža i konstantno se obnavlja.

Za koja stanja i bolesti se preporučuje

Osim vode u banji Vrujci koristi se i lekovito blato, pa postoje brojna stanja i zdravstveni benefiti korišćenja ovog lečilišta. Preporuka je da se pre odlaska ipak konsultujete sa lekarom koji će vam reći na koji način je najbolje da iskoristite sve prednosti ove banje. Voda se najčešće preporučuje za sledeća stanja:

Reumatskih i degenerativnih oboljenja zglobova i mišića

Proširenih vena i problema sa cirkulacijom

Kožnih bolesti kao što su ekcem i psorijaza

Poremećaja visokog krvnog pritiska

Ublažavanja bolova i napetosti mišića

Poboljšanja regeneracije kože i detoksikacije organizma

Banjsko lekovito blato takođe se koristi u oblogama i terapijama koje produbljuju efekat termalne vode, posebno kod bolova u zglobovima i poboljšanja pokretljivosti.

Kako doći do banje?

Ako krećete iz Beograda, Banja Vrujci je vrlo lako dostupna. Udaljena je oko 92 km od Beograda. Putuje se autom oko sat vožnje. Ide se autoputem A1 prema Novom Sadu, izlaz je kod Ljiga, a zatim sledite magistralni put prema Mionici i skretanje za Banju Vrujci. Ovaj relativno kratak put čini Vrujci odličnom destinacijom i za vikend izlet, ali i za odmor ili banjsko-lečilišni tretman.

U samoj banji se nalaze welnes i spa sadržaji kao što su bazeni, masaže, a leti je dostupno više bazena sa termalnom vodom. Idealna je za šetnju, a u okolini banje nalaze se i brojni kulturno istorijski spomenici: rodna kuća vojvode Živojina Mišića u selu Struganik, Ravna Gora, više crkava i tri manastira - Lelić, Bogovađa i Ćelije, a nedaleko su i planinska odmarališta Divčibare i Rajac..

Cene smeštaja

Kada je reč o cenama smeštaja, Banja Vrujci je veoma pristupačna. Apartman za dve osobe s doručkom može se iznajmiti za 35 evra, dok apartman za četiri osobe košta 45 evra. U privatnom smeštaju cene su još povoljnije.