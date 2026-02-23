Slušaj vest

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede obaveštava javnost da su već ispunjena dva od šest obećanja koje je ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede prof. dr Dragan Glamočić dao poljoprivrednicima na sastanku održanom u Palati Srbija u petak prošle nedelje sa predstavnicima više od 100 udruženja.

Na predlog Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, usvojene su izmene Odluke o određivanju poljoprivrednih i prehrambenih proizvoda za koje se plaća posebna dažbina pri uvozu, čime je režim prelevmana usklađen sa dogovorom

postignutim sa proizvođačima.

Prvi zahtev odnosio se na ukidanje prelevmana za uvoz prasadi za dalji tov iz Evropske unije. Ovom odlukom omogućen je nastavak povoljnijeg uvoza kvalitetnog genetskog materijala, što će doprineti unapređenju rasnog sastava, boljoj konverziji hrane i većoj

produktivnosti u proizvodnji svinjskog mesa. Cilj je jačanje domaće proizvodnje i povećanje konkurentnosti srpskih proizvođača.

Drugi zahtev odnosio se na zaštitu domaćeg mlekarskog sektora. Doneta je odluka o uvođenju prelevmana za mleko u prahu koje se koristi u konditorskoj industriji i proizvodnji sladoleda, kako bi se sprečila nelojalna konkurencija i obezbedili ravnopravni uslovi za domaće proizvođače mleka. Ovom merom štiti se stabilnost tržišta i vrednost domaće sirovine.

Ministarstvo je ovim potezima pokazalo da dijalog sa poljoprivrednicima ima konkretan rezultat. Dogovori postignuti na sastanku pretočeni su u odluke koje direktno utiču na stočarstvo i mlekarstvo i doprinose stabilnosti agrarnog sektora.