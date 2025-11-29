ŠPANSKA INDUSTRIJA SVINJA U PANICI Trećina sertifikata za izvoz blokirana, afrička kuga napravila pometnju u celom sektoru
Oko trećine španskih sertifikata za izvoz svinjetine blokirano je nakon prvog izbijanja afričke svinjske kuge u Španiji u poslednje tri decenije, saopštio je ministar poljoprivrede te zemlje, Luis Planas.
Virus je otkriven kod šest divljih svinja u blizini Barselone, preneo je Rojters.
Od 400 izvoznih sertifikata za 104 zemlje, trećina je trenutno blokirana, dok izvoz u EU ostaje uglavnom neometan, osim u zoni od 20 kilometara oko epicentra izbijanja.
Katalonske vlasti zatvorile su park Kolserola i ograničile aktivnosti na otvorenom u 60 obližnjih sela.
Planirano je postavljanje zamki za divlje svinje i angažovanje policije radi obezbeđenja barijera.
Afrička svinjska kuga nije opasna za ljude, ali se brzo širi među svinjama, preneo je Blic pisanje Tanjuga.
Nakon izbijanja epidemije, kineski region Tajvan, Velika Britanija i Meksiko privremeno su uveli zabrane uvoza španske svinjetine iz pogođenih oblasti.