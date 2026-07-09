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Smederevska Palanka dobiće novu železničku stanicu van centra grada u okviru projekta izgradnje brze pruge na relaciji Beograd - Niš.

Na radnom sastanku održanom u prostorijama "Železnica Srbije" potvrđeno je da će ova opština biti jedna od 10 strateških tačaka na trasi buduće brze pruge.

To će unaprediti povezanost Smederevske Palanke sa prestonicom i jugom Srbije, ali i otvoriti nove mogućnosti za privredni i urbani razvoj opštine, piše portal Palanka danas.

Nova stanica imaće osam koloseka što će, kako se navodi, omogućiti nesmetano funkcionisanje brzih putničkih vozova, ali i efikasan teretni i redovan železnički saobraćaj.

Brza pruga Beograd - Niš biće duga oko 230 kilometara i gradiće se u tri deonice.

U pitanju je kapitalno državni projekta čija je ukupna vrednost procenjena na 2,8 milijardi evra.

Po završetku radova, koji se očekuje u periodu od 2029. do 2032. godine, vozovi će se kretati brzinom do 200 kilometara na čas, a put od Beograda do Niša trajaće približno 100 minuta.

Biznis Kurir/B92.net

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