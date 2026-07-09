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Evropska unija i Kina sve su bliže ozbiljnom trgovinskom sukobu, a u središtu pažnje nalazi se kineska kompanija Nuctech, jedan od najvećih svetskih proizvođača bezbednosne opreme namenjene lukama i graničnim prelazima.

Dok Evropska komisija proverava da li je ova kompanija ostvarila prednost zahvaljujući državnim subvencijama iz Kine, stručnjaci upozoravaju na moguće bezbednosne rizike i potencijalnu špijunažu putem tehnologije koja je već prisutna i u zemljama regiona.

Da li Kina subvencijama osvaja evropsko tržište?

Evropska komisija pokrenula je detaljnu istragu kako bi utvrdila da li je Nuctech, uz finansijsku podršku kineske države, stekao nelojalnu prednost u odnosu na konkurenciju na evropskom tržištu.

Tokom racija sprovedenih prošle godine, istražitelji su zaplenili dokumentaciju i elektronske uređaje kompanije zbog sumnje da joj državne subvencije omogućavaju da na javnim tenderima nudi cene koje su i do 50 odsto niže od konkurentskih.

Takav način poslovanja omogućio je kineskoj kompaniji da postane deo ključne evropske infrastrukture u više od 20 država, što Brisel sada smatra ozbiljnim bezbednosnim pitanjem.

Oprema prisutna i u regionu - primer Hrvatske

Ova tema posebno je značajna za zemlje Balkana, budući da se Nuctechova oprema koristi i u pojedinim državama regiona.

Tako je Carinska uprava Hrvatske 2018. godine, uz finansijsku podršku fondova Evropske unije, nabavila mobilni rendgenski uređaj vredan 1,5 miliona evra za luku Rijeka.

Tri godine kasnije, na graničnom prelazu Bajakovo postavljen je još jedan uređaj iste kompanije, vredan više od 14 miliona kuna. Njegova nabavka takođe je najvećim delom finansirana sredstvima Evropske unije, a namenjen je kontroli teretnih vozila i suzbijanju krijumčarenja, podseća Jutarnji list.

Iako su hrvatski carinici ranije isticali da ova oprema doprinosi bržim i efikasnijim kontrolama, danas se našla u centru geopolitičkog spora.

Na američkoj "crnoj listi"

Kompanija Nuctech, kojom je svojevremeno rukovodio sin bivšeg kineskog predsednika Hu Đintaoa, već se nalazi pod sankcijama Sjedinjenih Američkih Država.

Vašington ju je uvrstio na listu kompanija koje predstavljaju pretnju po nacionalnu bezbednost, dok su i Kanada, kao i pojedine druge države, izrazile ozbiljnu zabrinutost zbog njenog poslovanja.

Sa druge strane, Peking odbacuje sve optužbe i kompaniji nalaže da ne sarađuje sa evropskim istražiteljima, što analitičari ocenjuju kao svojevrstan test odlučnosti Brisela.

Moguće oštre mere Evropske unije

Istraga Evropske unije mogla bi da rezultira veoma strogim merama, uključujući potpunu zabranu poslovanja kompanije na evropskom tržištu ili prisilnu prodaju njenog poslovanja u Evropi.

Osim proizvođača bezbednosne opreme, Evropska unija trenutno istražuje i kineske kompanije koje proizvode električne automobile, solarne panele i vetroagregate, što pokazuje da je slučaj Nuctech samo jedan deo mnogo šireg trgovinskog sukoba koji se nazire između Brisela i Pekinga.