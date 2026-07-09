Slušaj vest

Cene nafte danas su zabeležile rast od oko sedam odsto, nakon novog zaoštravanja sukoba na Bliskom istoku.

Referentna nafta Brent trgovala se po ceni od oko 80 dolara za barel, dok je američka sirova nafta WTI dostigla približno 75,6 dolara po barelu, prenosi Trejding ekonomiks.

Do rasta cena došlo je nakon što je američki predsednik Donald Tramp izjavio da je, prema njegovoj proceni, prekid vatre sa Iranom okončan, uz pretnju novim vojnim udarima i uvođenjem dodatne blokade.

Zabrinutost na tržištu dodatno je pojačana odlukom Vašingtona da ukine izuzeće koje je Iranu omogućavalo izvoz sirove nafte, kao i novim napadima na brodove koji prolaze kroz Ormuski moreuz, jedan od najvažnijih svetskih pomorskih pravaca za transport nafte.

U isto vreme, Teheran je saopštio da je gađao 85 američkih vojnih objekata u Bahreinu i Kuvajtu, navodeći da je to odgovor na američko kršenje primirja.

Prema ocenama analitičara, nastavak sukoba povećava rizik od poremećaja u globalnom snabdevanju energentima, s obzirom na to da bi brodarske kompanije i proizvođači iz regiona mogli da izbegavaju plovidbu kroz Ormuski moreuz.

Najnoviji razvoj situacije predstavlja zaokret u odnosu na ranija očekivanja da će na tržištu nafte doći do viška ponude, nakon što je Organizacija zemalja izvoznica nafte (OPEK plus) povećala proizvodne kvote, a vodeći proizvođači sa Bliskog istoka započeli povećanje proizvodnje.