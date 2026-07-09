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Dok se sve više govori o demografskoj budućnosti Hrvatske, Opština Molve odlučila je da preduzme konkretan korak. Opštinsko veće je 24. juna 2026. godine donelo Odluku o isplati jednokratne novčane pomoći za novorođeno dete, kojom je obezbeđeno 1.000 evra za svaku porodicu koja dobije prinovu.

Uslovi

Ova finansijska pomoć predstavlja značajnu podršku mladim porodicama koje se odlučuju na proširenje porodice, ali i jasnu poruku da lokalna samouprava demografiju smatra jednim od najvažnijih prioriteta za budući razvoj i opstanak sredine. Mera nije samo simbolična, već pruža konkretnu pomoć u prvim, često finansijski najzahtevnijim mesecima života deteta, kada su troškovi za opremu, pelene i ostale potrepštine najveći.

U vreme kada se mnoge manje sredine suočavaju sa iseljavanjem i smanjenjem broja stanovnika, ovakve inicijative predstavljaju važan korak ka stvaranju boljih uslova za život i zadržavanje mladih porodica. Molve na taj način prate primer pojedinih razvijenih evropskih regiona koji kroz lokalne mere aktivno podstiču natalitet, svesni da budućnost zajednice zavisi od broja najmlađih stanovnika.

Svako ime ima svoje značenje Foto: Shutterstock

Da bi ostvarili pravo na ovu pomoć, roditelji moraju da ispune jasno propisane uslove. Najvažniji je da oba roditelja u trenutku podnošenja zahteva imaju prijavljeno prebivalište na teritoriji Opštine Molve. Na taj način obezbeđuje se da sredstva ostanu u lokalnoj zajednici i da podstaknu porodice da svoj život grade upravo u toj opštini.

Kada se podnosi zahtev

Postupak prijave je jednostavan, ali podrazumeva poštovanje rokova i dostavljanje kompletne dokumentacije. Javni poziv precizira da zahtev mora biti podnet najkasnije četiri meseca od dana rođenja deteta. Uz popunjen obrazac potrebno je priložiti izvod iz matične knjige rođenih za dete, potvrdu o prebivalištu novorođenčeta, potvrde o prebivalištu oba roditelja, kao i kopiju kartice tekućeg ili žiro računa jednog od roditelja na koji će novac biti uplaćen. Samohrani roditelji dužni su da dostave i odgovarajući dokaz o svom statusu. Važno je istaći da se odluka odnosi i na roditelje dece rođene ranije tokom 2026. godine koji ovo pravo nisu ostvarili prema ranijim odlukama.

Ova mera predstavlja dodatak postojećim državnim davanjima, pa ukupan paket pomoći za novorođenčad u Molvama dostiže značajan nivo. Sve porodice u Hrvatskoj imaju pravo na jednokratnu novčanu pomoć za novorođenče koju isplaćuje Hrvatski zavod za zdravstveno osiguranje (HZZO), a njen iznos zavisi od toga koje je dete po redu u porodici. Pored toga, postoji i dečji dodatak, koji predstavlja redovnu mesečnu finansijsku podršku porodicama sa decom, u skladu sa visinom njihovih prihoda.

Uvođenjem lokalne pomoći od 1.000 evra, Opština Molve dodatno unapređuje postojeći sistem podrške i pokazuje spremnost da izdvoji sopstvena sredstva kako bi građanima olakšala odluku o roditeljstvu. Ovakav pristup, u kojem lokalna samouprava aktivno učestvuje u sprovođenju demografske politike, pokazuje se kao važan faktor u oživljavanju manjih sredina koje ne mogu da se oslone isključivo na državne mere.

Podsticaji u drugim državama

Posmatrano u širem evropskom kontekstu, različite države primenjuju različite modele podsticanja nataliteta. Malta, na primer, ima sistem u kojem se za prvo dete isplaćuje 1.000 evra, za drugo 1.500, a za treće i svako naredno čak 2.000 evra. Međutim, pravo na ovu pomoć ostvaruje se samo ako najmanje jedan roditelj ima deset godina neprekidno prijavljeno prebivalište u toj zemlji, čime se pogodnost prvenstveno usmerava ka dugogodišnjim stanovnicima.

U poređenju sa tim modelom, Opština Molve primenjuje jednostavniji i pristupačniji sistem jer ne zahteva dugogodišnje prebivalište, već samo da roditelji u trenutku podnošenja zahteva imaju prijavljeno prebivalište u opštini.

S druge strane, Italija primenjuje model koji zavisi od visine prihoda. Italijanski „Bonus Nascita“ takođe iznosi oko 1.000 evra, ali pravo na njega imaju samo porodice čiji godišnji prihod, prema ISEE pokazatelju, ne prelazi 40.000 evra. Na taj način pomoć je namenjena domaćinstvima sa nižim i srednjim primanjima.