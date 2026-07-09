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Jasmina iz Srbije, ugostiteljska radnica sa desetogodišnjim iskustvom, u videu na društvenim mrežama opisala je svoje iskustvo sa sezonskog rada u Baški na ostrvu Krku. Naglasila je pritom da se radilo o jednoj sezoni i konkretnom poslodavcu, te dodala kako veruje da njeno iskustvo ne predstavlja sliku svih poslodavaca u Hrvatskoj.

"Nismo imale kuhinju ni ormar"

Objasnila je da je celu sezonu radila u lošim uslovima jer je tek nakon mesec dana saznala da će platu dobiti na samom kraju sezone. Opisala je smeštaj koji je delila sa šest devojaka, a u kojem su se tokom cele sezone izvodili radovi u kuhinji i kupatilu, koji do kraja nikad nisu bili završeni. Požalila se i na neispravnu kanalizaciju, lošu hranu, kao i na frižider koji je, kako kaže, jedva hladio.

- Nismo imale nikakvu kuhinju. Imale smo mali frižider. Nismo imale ni šporet, samo jedan sto i nekoliko stolica. Svaka je imala svoj krevet. Ormare nismo imale, nego samo jednu plastičnu policu - opisala je Jasmina i dodala:

- Kanalizacija nije radila. To je bilo nehumano.

Osvrnula se i na topli obrok koji im je bio obezbeđen.

- Imale smo dva topla obroka, ali hrana je bila nejestiva. Gotovo celo leto imale smo pohovano belo meso, nekad smo dobile picu ili sendvič sa listićem šunke i sira. Hleb smo jele od dana pre, a da ne pričam o salatama ili supama - nastavila je.

Odnos vlasnika prema radnicama

Osim smeštaja, problematični su, prema njenim rečima, bili i uslovi rada, kao i odnos vlasnika prema zaposlenima. Ispričala je da su se prema radnicama ponašali kao prema roblju i opisala nekoliko neugodnih situacija koje je doživela.

- To je porodični posao. Vlasnikova ćerka me je pitala koji broj grudnjaka nosim. Stvarno nisam vulgarna, ali rekla mi je da moram da nosim nešto što će me jače stegnuti. Zgrozila sam se. I sinovi koji su vodili posao ponašali su se katastrofalno. Nazivali su nas snobovima, radili smo dok nismo padale s nogu. U jednom trenutku svi smo se razboleli. Takođe, kakav god problem da smo imale, nijedan nije bio rešen.

Prisetila se i svog poslednjeg dana na sezoni.

"Moj zadnji dan posla, kada sam išla po novac, vlasnik mi je rekao: 'Da nisi imala dečka, bila bi moja na ovaj ili onaj način.' Reč je o čoveku koji je u tom trenutku dobio drugo dete i za sebe kaže da je porodičan čovek. Rad u smenama nije bio ispoštovan. Radili smo mnogo duže nego što je bilo dogovoreno. Nismo samo konobarisale, nego smo i čistile WC-e. Radili smo mnogo više od planiranog. Posluživale smo ih na porodičnim okupljanjima kao da su na dvoru. Ta sezona bila mi je najgore moguće iskustvo i velika trauma, ali me je jako puno naučila. Drago mi je da sam izdržala, sada sve više cenim", zaključila je Jasmina.

Besplatno letovanje na Krku Foto: Shutterstock

Podeljene reakcije javnosti

Njena objava izazvala je brojne komentare na društvenim mrežama:

"Ovo je prestrašno slušati", "Deset godina otkad nisam na sezoni u Hrvatskoj. Vidim da se ništa nije promenilo, gaze i dalje. Čast izuzecima, ali jako su retki."

Mnogi su iskoristili priliku da podele i sopstvena loša iskustva sa sezonskog rada:

- Mi smo imali samo hleb s mesom ili testo s majonezom, i to je bio izbor svaki dan za ručak - napisao je jedan korisnik.

S druge strane, javio se i jedan vlasnik restorana sa Kvarnera sa drugačijim pogledom, ističući da uspeh restorana direktno zavisi od radnika. Napisao je kako od 13 zaposlenih ima samo jednog Hrvata, dok je sedmoro radnika iz Srbije i Bosne i Hercegovine sa njim od prvog dana, već punih 13 godina. Jasmini je uputio sledeći savet:

- Trebalo je da daš otkaz posle mesec dana, uzmeš lovu i ostaneš još sedam dana u Hrvatskoj da pitaš po restoranima da li im treba radnik. Garantujem ti da bi našla drugi posao u roku od nekoliko dana - napisao je.